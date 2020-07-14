В Астраханской области из-за отключения воды возбудили дело

В Астраханской области сотрудники СК России возбудили уголовное дело из-за отсутствия воды в поселках Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак. В результате действий коммунальных служб около 10 тысяч местных жителей в 40-градусную жару остались без водоснабжения.

- С февраля 2016 года по июнь 2020 года без заключения каких-либо правовых сделок была организована замена части водопровода вблизи поселка Верхний Баскунчак. Металлические трубы были заменены на пластиковые меньшего диаметра, и кроме того они были неправильно уложены в грунт, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СКР.

В результате на линии водовода образовались воздушные пробки, давление в системе упало и вода перестала в нужном объеме поступать из насосной станции "Джелга" в населенные пункты Ахтубинского района.

Власти региона организовали снабжение поселков водой по резервной схеме и рассматривают вопрос реконструкции всего водовода.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.