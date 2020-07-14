В Крыму открылась лаборатория для технологических стартапов

На базе Крымского федерального университета открылась лаборатория цифрового творчества "ФабЛаб", на базе которой студенты, школьники и преподаватели смогут создаваться модели и прототипы высокотехнологичных конструкций любого назначения. Университет, инвестировавший в лабораторию цифрового творчества более 6,5 миллиона рублей, окажет технологическую и интеллектуальную поддержку авторам ноу-хау.

- На площадке "ФабЛаб" реализуются междисциплинарные проекты, - рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, по чьей инициативе создана эта лаборатория. - В проектной мастерской молодежь сможет воплощать свои идеи в реальный макет или устройство. Новая модель подготовки студентов разных направлений рассчитана на те случаи, когда новации создаются на стыке нескольких наук - например, когда медикам интересна инженерная подготовка и создание медицинского оборудования. Здесь важен не просто набор теоретических знаний, а прежде всего комплекс навыков, которые приобретают студенты.

На площади более 100 квадратных метров могут одновременно заниматься до 40 человек. Среди закупленного для "ФабЛаб" оборудования - ноутбуки, проектор, 3D-принтеры, осциллографы, генераторы и частотомеры, авометры, паяльные станции, 3- и 5-координатные фрезерные станки с числовым программным управлением, токарный и сверлильный станок. С помощью этой техники могут создаваться модели и прототипы конструкций любого назначения.

- Мы ориентируемся на молодых людей различного уровня подготовки, - пояснил руководитель "ФабЛаба", доцент Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Овчаренко. - Если человек впервые взял в руки паяльник - мы все покажем и научим. Люди с большим опытом, не нуждающиеся в нашей консультации, могут просто прийти и работать самостоятельно, главное - соблюдать технику безопасности.

Как считают в университете, тренд создания площадок, аналогичных "ФабЛаб", задан и Силиконовой долиной, и техническими университетами, реализующими свои проекты в качестве стартапов. В КФУ уже разрабатывают медаппаратуру, приборы для научных исследований, систем контроля и управления доступом и другие электронные устройства.

- Весь мир делает такие лаборатории из расчета, что здесь вырастут предприниматели нового типа. Теперь эта международная сеть представлена и в Крыму, - отметил Андрей Фалалеев.