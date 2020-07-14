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14.07.2020 17:25

Шкурный интерес

В Крыму заводчики датской норки получат помощь от государства
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 152(8206)
Первая и единственная в Крыму звероферма, специализирующаяся на выращивании датской норки, получит государственные субсидии на развитие производства. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

- Уже в ближайшие пять лет хозяйство планирует значительно увеличить поголовье, - рассказал чиновник. - Разведение норки для Крыма - довольно необычный и оригинальный проект с хорошими экономическими перспективами.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Сейчас на ферме семь тысяч зверьков маточного поголовья и полторы тысячи самцов. За сезон общее число животных может достигнуть 30 тысяч, включая молодняк. Все технологические процессы проходят в строгом соответствии с международными правилами содержания пушных животных и с соблюдением всех мировых стандартов.

- Считаю, что сельхозтоваропроизводителям, которые выбрали это новое для Крыма направление, следует оказывать поддержку, - отметил Денис Кратюк. - Учитывая, что подотрасль является традиционной и неотъемлемой частью животноводческого комплекса страны, по поручению Минсельхоза России будет разработана дорожная карта с указанием видов поддержки пушного звероводства и сроков реализации программы.

А вот в кролиководство в Крыму только мясное. Артем Гусев занимается разведением кроликов в личном подсобном хозяйстве вот уже 12 лет. За это время его ферма в селе Полтавка Красногвардейского района стала одной из крупнейших на полуострове - 70 маточных крольчих за год производят на свет до 3000 крольчат. За основу взяли технологию "миакро" (разведение кроликов на открытом воздухе в мини-шедах) и усовершенствовали ее. На старте бизнеса фермер экспериментировал с разными породами, но в конце концов остановился на отечественной серебристой, занявшись ее селекционным улучшением. Сейчас здесь не только выращивают животных на продажу, но также производят и продают комбикорм, предлагают начинающим фермерам маточное поголовье, оборудование и консультационное сопровождение. Мясо уходит в основном на крымские рынки, проблем со сбытом нет.

- В период самоизоляции мы ни на день не останавливались, - рассказал Артем. - Так что проблем особых не возникало.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Однако сейчас, как и 12 лет назад, спросом пользуется только мясо животных. Шкурки приходится полностью уничтожать.

- Мы готовы были выделывать шкурки, но их никто не покупал раньше и сейчас тоже не берет, - говорит фермер. - Бизнесу выгоднее закупать дешевую китайскую продукцию, чем возиться со своим производством.

К слову, китайцы готовы были забрать у крымского фермера шкурки по цене 10 рублей за штуку. Продавать на таких условиях он отказался, поскольку это совершенно невыгодно. В Крыму есть одна меховая фабрика, но она сама занимается разведением норки, а мехом кроликов местного производства производители шуб не интересовались.

Через год ферма переедет в новые помещения, более просторные, с новейшим оборудованием, но для мехового производства перспектив, судя по всему, не прибавится.

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