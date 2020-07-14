В Севастополе ограничат работу пивных и закусочных в жилых домах

Правительство Севастополя разработало и внесло в Заксобрание проект закона, который запрещает продавать алкоголь в заведениях общепита в многоквартирных домах, если площадь зала для обслуживания клиентов меньше 50 квадратных метров. Правило касается не только крепких напитков, но и пива. Чиновники, депутаты, бизнесмены и правоохранители обсудили законопроект в местном парламенте. Ограничения вводят из-за массовых жалоб жильцов на нетрезвых посетителей "наливаек", которые по ночам шумят во дворах многоэтажек. Предприниматели выступают резко против, по их мнению, с нарушителями должна разбираться полиция.

Федеральный закон ограничивает площадь зала в пивных и закусочных в жилых домах 20 квадратными метрами, но позволяет регионам ужесточать эти требования вплоть до полного запрета.

- На протяжении многих лет поступают жалобы на точки общепита из всех районов города, - говорит спикер ЗС Владимир Немцев. - Собираются большие компании, шумят. Если зал больше 50 квадратов, то это позволяет людям проводить время внутри заведений. А если маленький, то выпившие компании выходят во двор и мешают жителям.

По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадима Кирпичникова, после того как в 2017 году в федеральном законодательстве были отменены ограничения на розничную продажу алкоголя в общепите, в городе выросло потребление алкоголя. В 2019 году севастопольцы выпили почти 3,3 миллиона литров спиртных напитков. На этом фоне выросло количество жалоб.

- Больше всего жалуются на деятельность "наливаек", находящихся на первых этажах МКД, - говорит Кирпичников. - Алкогольная продукция реализуется круглосуточно по достаточно низким ценам, это привлекает неблагополучный контингент и приводит к нарушению общественного порядка.

Запрет в первую очередь коснется пивных, которые массово открываются в спальных районах. В Севастополе около 270 пивбаров расположены в многоквартирных домах, лишь 10 из них имеют площадь зала более 50 квадратных метров. Чтобы начать работу, они не должны получать лицензию, достаточно уведомить Роспотребнадзор об открытии заведения.

Кафе и рестораны, торгующие алкоголем крепостью более 12 градусов, пострадают менее всего. Только 13 заведений коснется запрет. В двух из них площадь зала менее 20 квадратных метров, и они уже не могут работать, еще в 11 площадь менее 50 "квадратов". По словам Кирпичникова, всего в Севастополе выдано 430 лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите в жилых домах. К примеру, это рестораны на набережной в Балаклаве, площадь залов там превышает 50 квадратных метров, все они продолжат работать.

В результате бюджет Севастополя потеряет 850 тысяч из 33 миллионов рублей, поступающих от лицензиатов. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все лицензии и так были продлены до марта 2021 года без госпошлины. Чиновники считают потери несущественными.

- Как правило, организовать полноценное заведение общепита на 20 квадратных метрах невозможно, - считает Кирпичников. - В основном это так называемые закусочные, у которых основное направление - алкоголь. Но ничто не мешает предпринимателям на тех же площадях перепрофилироваться на розничную продажу алкоголя. К слову, уже сейчас, до принятия закона, на многих заведениях стали появляться вывески "Розничный магазин". Они продолжат работать, но продавать пиво смогут только до 22:00. Это можно считать серьезным достижением, поскольку в основном жалобы поступают на продажу алкоголя по ночам.

Предприниматели уверены, что увеличение площади проблемы не решит. Жалобы поступают и на заведения с большими залами. Ограничения только дополнительно ударят по бизнесу и наемным работникам.

- Мы пытаемся снизить число жалоб, увеличивая площадь торговой точки. Это порочная практика, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Тимофей Смирнов. - Завтра мы так всю деятельность предпринимателей остановим, потому что кто-то пожаловался. Сокращать число жалоб путем закрытия торговых объектов неправильно. Должна работать полиция, реагировать на звонки так, чтобы возле этих заведений не собирались алкоголики. Бизнесмены придумают, как продолжать работать. Введут пробковый сбор, и к ним будут приходить со своим алкоголем. Зачем ставить предпринимателя в такие условия, чтобы он хитрил и изворачивался?

Смирнов отметил, что ограничения на 50 квадратных метров уже приняты в нескольких субъектах РФ, а другие, наоборот, отказались ужесточать требования. Кроме этого, должны быть различия в минимальной площади залов для города и сельской местности. Ведь зачастую в селах нет таких площадей. Бизнесмены подготовят свои поправки к законопроекту.

Представители полиции настаивают, что причина жалоб именно в "пивнушках" и "наливайках", работающих под домом круглые сутки. В залах негде сидеть, поэтому посетители выходят на улицу и устраивают беспорядки. Предприниматели за них не отвечают, они заинтересованы только в прибыли.

- В первом полугодии 2020 года отмечен рост преступности, в том числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил представитель прокуратуры Севастополя Сергей Неудахин. - Когда в городе был введен запрет на продажу алкоголя после 22:00, преступность сократилась.

Поскольку пивбары работают без лицензии и их не проверяет правительство города, севастопольские чиновники планируют создать интернет-портал, куда жители могли бы сообщать о появлении новых заведений и оставлять жалобы.

Между тем

В конце июня глава Республики Крым Сергей Аксенов отказался подписать аналогичный закон, принятый Госсоветом РК. "Ограничения могут отрицательно повлиять на бизнес, который и так пострадал из-за пандемии, и привести к росту безработицы", - отметил чиновник.