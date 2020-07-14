В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков

В столице Крыма во время вчерашнего ливня выпало 28 миллиметров осадков - примерно половины месячной нормы июля. Об этом сообщила заместитель начальника Крымского центра по гидрометеорологии Вероника Шенгелай.

Традиционно июль считается на полуострове одним из самых сухих месяцев. И сумма осадков составляет в разные годы от 27 до 42 миллиметров, а в предгорье - от 49 до 55.

Причиной вчерашнего ливня стал холодный атмосферный фронт, который местами вызвал кратковременные, но очень сильные дожди с грозами. В Симферополе во многих районах города вода затопила проезжую часть дорог и некоторые подземные пешеходные переходы. Сегодня утром сотрудники муниципального учреждения города приступили к уборке нанесенного дождевыми потоками песка, камней и грунта.