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14.07.2020 17:18
Рубрика: Происшествия

В Туапсе на "черных" джиперов составили шесть протоколов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

В Туапсе по итогам рейда по выявлению нелегального джипинга специалисты составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Проверку провела межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники регионального минкурортов, полицейские, представители территориального управления Росрыболовства и муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, сейчас на Кубани действует только один разрешенный туристический маршрут для передвижения на автомобилях повышенной проходимости - "Тайны Геленджика". Он проходит по живописным и труднодоступным местам города-курорта. На нем отдыхающим гарантируется соблюдение всех мер безопасности и при этом не нарушаются экологические нормы.

"Остальные маршруты джипинга сейчас находятся вне закона, - говорится в сообщении. - Приобретая поездку по ним, туристы рискуют здоровьем и жизнью. Случаи, когда нелегальные джиперы попадали в аварии, в том числе с человеческими жертвами, случались уже неоднократно. Несмотря на это, "черные" джиперы продолжают вести нелегальный бизнес на курортах. Особенно этот вид туризма распространен в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике".

Кстати, в июне минкурортов провело совещание в Геленджике, посвященное оказанию услуг джипинга в летнем сезоне 2020 года. На нем было принято решение усилить межведомственное взаимодействие для предупреждения нарушений в этой сфере.

- Многие туристы недооценивают опасность, которую представляют поездки по нелегальным маршрутам джипинга, - объяснила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева. - Представители этого полукриминального бизнеса зачастую выпускают на маршрут неисправные автомобили, уничтожают уникальную природу горных районов. Я призываю всех наших гостей разумно относиться к выбору развлечений во время своего путешествия. Даже если вы любите экстрим, на наших курортах есть множество легальных способов провести время и устроить себе яркий, незабываемый отдых.

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