В Волгоградской области загорелся газопровод

Пожарные ликвидируют возгорание на подземном газопроводе недалеко от поселка Ленина в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Происходит горение на ответвлении от магистрального федерального газопровода "Починки-Изобильное". Горение происходит из-под земли отдельными очагами на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе.

Чтобы загасить пламя, пожарные перекрывают ему доступ к кислороду. Для этого опасные места засыпают грунтом.

Сил и средств достаточно. Угрозы распространения огня нет. При пожаре никто не пострадал.