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14.07.2020 17:32

Волгоградская промышленность показала результаты лучше прошлогодних

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Индекс промышленного производства в Волгоградской области за первые пять месяцев 2020 года составил 102 процента, что выше среднероссийского значения.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

- Мы не уменьшили выпуск продукции. В денежном выражении это 345 миллиардов рублей, что чуть меньше по сравнению с 2019 годом. Но это связано с конъюнктурой нефтехимического рынка, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Часть продукции остается на складах, ведь многие страны закрыли границы. Теперь они потихоньку начинают открываться.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Положительную динамику показали предприятия обрабатывающей отрасли. Особенно ударно поработало машиностроение, увеличив производство вдвое.

Средняя зарплата в индустрии выросла на восемь процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь-май промышленники перечислили в консолидированный бюджет Волгоградской области 17,3 миллиарда рублей. И это на 23 процента больше, чем год назад.

Сохраняются размеры государственной поддержки. Планируется, что в этом году ее получат 30 индустриальных предприятий. Суммарный размер - в пределах шести миллиардов рублей.

- Целый ряд отраслей промышленности в условиях пандемии смог переформатировать работу. Максимально оперативно нарастили объемы химические предприятия. Швейные фабрики поставляют на рынок медицинскую одежду и маски. Льготные кредиты позволят развиваться дальше, - добавил Бочаров.

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