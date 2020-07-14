В России начинается массовая уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Ситуация в стране крайне неоднородна: основные зерновые регионы юга, например, существенно пострадали от засухи.

На мировом рынке продовольствия все сильнее раскачиваются "ценовые качели", а Минсельхоз РФ намерен продолжить практику квотирования зернового экспорта. Тем не менее цены на сельхозпродукцию даже сейчас, в разгар уборочной кампании, близки к максимальным значениям (стоимость подсолнечника на прошлой неделе вообще побила исторический рекорд). А значит, в этом сезоне сельхозпроизводители, судя по всему, смогут неплохо заработать.

Как говорится в июльском прогнозе аналитического центра "Русагротранс", в ЮФО и СКФО соберут на 12 процентов меньше пшеницы, чем в прошлом году, - 28 против 31,8 миллиона тонн.

- Падение производства в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в меньшей степени в Ростовской области будет частично компенсировано ростом валового сбора в Волгоградской области, - говорит руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский. - Урожайность на Кубани и Ставрополье существенно ниже, до минус 30 процентов, но мы рассчитываем, что разрыв с прошлым годом сократится в ближайшие пару недель за счет более урожайных полей и составит около 20 процентов.

- В тех регионах, где в мае пролились дожди, урожай будет хороший. В Ростовской области, например, сильно пострадали восточные районы. Климат там практически полупустынный, и часто урожай пропадает из-за недостатка влаги. Зато в центральных районах и на юге области соберут не меньше, чем в прошлом году, - уверен фермер Роман Алейников. - Честно говоря, небольшой урожай зерна для финансового состояния фермера, может быть, даже лучше. В таком случае цены выше, выше и доходность с гектара. Кроме того, большой урожай еще нужно убрать, привезти, высушить, сохранить и так далее. Если к тому же закупочная цена невысокая, то совсем печально. Ну и, конечно, на нас сильно влияют глобальные экономические процессы. В США в этом году решили больше сеять кукурузы, значит, спрос на пшеницу в мире будет повыше. Для нас это хорошо.

По прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в целом по стране будет намолочено порядка 122,5 миллиона тонн зерна (в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы, то есть примерно на уровне прошлого года). По его словам, это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и увеличить экспорт. Тем не менее власти намерены продолжить практику квотирования. Правда, они учтут негативный опыт с неполными таможенными декларациями, когда квота была "досрочно" выбрана участниками рынка, и часть экспортеров какое-то время не могла отгрузить зерно по заключенным ранее контрактам. Модель будут совершенствовать, заявил министр.

Вводить экспортные пошлины на зерно Минсельхоз не намерен, также отметил глава ведомства: аграриям нужно дать возможность заработать. Хотя опрошенные фермеры Кубани и Ростовской области считают, что квоты тоже негативно отразятся на их доходах.

- Судите сами. Если объемы экспорта будут большими, то квота будет выбрана, и непроданное зерно останется у нас в хозяйствах. Закупочные цены в таком случае упадут, мы не сможем продать на тех условиях, которые будут у наших конкурентов на мировом рынке. Я искренне не понимаю, зачем ограничивать вывоз зерна, если мы при всем желании не сможем потребить за год внутри страны даже 60 миллионов тонн (с учетом производства кормов, потребностей мукомолов и так далее). Если мы соберем 120 миллионов тонн, то без проблем можем продать половину за рубеж, - говорит один из опрошенных фермеров на условиях анонимности.

Засушливое лето может внести коррективы и в урожай масличных. Правда, аналитики не спешат существенно пересматривать прогнозы: снижение урожайности частично будет компенсировано расширением посевных площадей. В итоге, по прогнозам Масложирового союза России, в этом году будет собрано около 13 миллионов тонн подсолнечника, около пяти миллионов тонн сои и 2,3 миллиона тонн рапса.

Производителей подсолнечника тоже беспокоят ожидаемые ограничения экспортных поставок. И они опасаются, что не смогут продать выращенную продукцию по выгодной цене внутри страны. Однако многие эксперты считают, что защитные меры в период нестабильности мировой экономики - необходимый шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Федеральные власти думают и о том, как сохранить ценовой баланс на рынке, ведь если аграрии начнут бесконтрольно вывозить сырье, то отечественные заводы столкнутся с его дефицитом, что в итоге ударит по ценам на подсолнечное масло.

- Более того, экспортировать переработанную продукцию, в данном случае масло и шрот, более выгодно для страны, чем вывозить сырье. По нашим оценкам, в этом сезоне рентабельность производства подсолнечника будет от 60 до 80 процентов. В 10 раз выше, чем у переработчиков, - говорит исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов. - И государство обязано сохранять некий отраслевой баланс. В 2008 году я не верил, что Россия когда-нибудь сможет производить 10 миллионов тонн масличных. А сейчас не сомневаюсь, что через пять-восемь лет перешагнем отметку в 40 миллионов, оставив далеко позади нашего главного конкурента на Причерноморском рынке - Украину. А еще выйдем на самообеспеченность соей и начнем экспортировать соевый шрот. Но это возможно только при условии, что внутренние мощности будут достаточно загружены своим, отечественным сырьем.

Комментарий

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России:

- Ни одна культура не дает такой стабильно высокой маржи, как подсолнечник и соя. Цена на подсолнечник сегодня на внутреннем рынке доходит до 30 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: пшеница продается за 12 - 12,5 тысячи рублей за тонну при отгрузке в южных портах, кукуруза еще дешевле, а рынок сахара вообще переживает тяжелейшие времена в условиях перепроизводства. То есть производитель подсолнечника гарантированно получает высокий доход даже без экспортных отгрузок.