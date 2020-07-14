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14.07.2020 13:52
Рубрика: Общество

Житель Сочи обнаружил на своем участке краснокнижную черепаху

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка
Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

В Лазаревском районе Сочи местный житель обнаружил на своем участке крупную черепаху и обратился в научный отдел местного национального парка. Рассмотрев фотографии, специалисты узнали редкую средиземноморскую черепаху Никольского, занесенную в Международную Красную книгу, Красные книги РФ и Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Фото: iStock
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"Мы забрали черепаху, осмотрели и приняли решение выпустить ее в то место, где сохраняется достаточно плотная жизнеспособная популяция вида, - рассказывает заместитель директора по науке Сочинского нацпарка Борис Туниев. - Спасения этой черепахи для нас - важное событие, ведь каждая особь сейчас на вес золота".

Конкретное место выпуска не сообщается, так как охотников за редкими черепахами немало. Их отлавливают как сувенир, не думая, что забирают древнее, исчезающее на планете животное из естественной среды обитания.

На территории Сочинского национального парка обитают два аборигенных вида черепах - средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная черепаха. Оба крайне редкие и имеют охранный статус.

Однако сейчас в Сочи все больше увеличивается популяция интродукцированной (завезенной) североамериканской красноухой черепахи. Ее можно купить практически в любом зоомагазине. Мелкие черепашки быстро вырастают, люди теряют к ним интерес и выпускают.

По словам Бориса Туниева, красноухие черепахи начинают вытеснять колхидскую болотную черепаху и занимать ее места обитания.

За последние несколько лет в нацпарк неоднократно обращались с просьбой забрать черепаху. Версия всегда одна и та же: "Увидели животное на дороге и подобрали". По оценке специалистов, на сегодняшний день на территории нацпарка осталось около 200 черепах.

Последние пять лет специалисты Сочинского нацпарка встречают особей в возрасте 18-20 лет. Продолжительность жизни средиземноморской черепахи - 30 лет. Этот вид уникален тем, что он очень древний, а подвид Никольского после ледникового периода остался только на Черноморском побережье.

Специалисты напоминают, что за отлов краснокнижных животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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