Жительница Кубани продала на запчасти автомобиль из каршеринга

В Армавире сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, с заявлением о котором в дежурную часть полиции обратился владелец местной каршеринговой фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Оказалось, одна из клиенток арендовала на несколько дней автомобиль Skoda Rapid, но не вернула иномарку в срок и перестала выходить на связь с потерпевшим. Ущерб составил 750 тысяч рублей.

По записи камер видеонаблюдения, расположенных в офисе фирмы, сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленницы. 35-летнюю жительницу Новороссийска задержали по месту ее проживания и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что на арендованном автомобиле женщина отправилась в Тульскую область, где продала его на запчасти, а деньги потратила.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.