Электромонтер из Шадринска спас утопающую шестилетнюю девочку

28-летний житель Шадринска Курганской области вытащил из воды шестилетнюю девочку, которая была уже без сознания, и оказал ей первую помощь до приезда медиков. Благодаря его грамотным действиям малышка осталась жива, ее здоровью сейчас ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Эдуард Махнин работает электромонтером на одном из шадринских предприятий. 8 июля он вышел из дома и направился по своим делам, как вдруг услышал пронзительный детский крик о помощи. Молодой человек побежал на звук: на берегу речки Канаш стоял пятилетний соседский мальчик, а в воде тонула девочка. Оказалось, дети играли вблизи водоема недалеко от дома. Девочка потянулась за палкой, потеряла равновесие и упала в воду. Она не умела плавать и начала стремительно тонуть. Не раздумывая, Эдуард нырнул в реку.

- Девочка уже ушла под воду, - вспоминает он. - Когда я ее достал, она была без сознания и не дышала. Я сразу же начал оказывать первую помощь, машинально вспомнились еще школьные уроки по ОБЖ и инструктажи по охране труда и техники безопасности на производстве.

Подбежала мама девочки. Вместе с ней они освободили легкие ребенка от воды и сделали искусственное дыхание. К приезду бригады медиков девочка уже была в сознании. По словам Эдуарда, у него самого двое детей, младшему сыну - 4 года. Он постоянно повторяет с ними правила безопасного поведения на водоемах, считая это крайне важным, особенно сейчас, когда на улице стоит жара 35 градусов, и детей как магнитом тянет к воде.

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курганской области представили героя за спасение ребенка к поощрению. Похвалы заслуживает и 5-летний мальчик, который не растерялся и позвал на помощь.