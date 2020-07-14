Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать

Ушло в суд уголовное дело 30-летнего жителя Екатеринбурга, который поджог своего босса, за то, что тот заставлял его работать и не давал выпивать.

Все случилось днем 14 сентября в прошлом году. По данным Следственного комитета Свердловской области, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения косил траву у дома в переулке Базовый. Он начал конфликтовать со своим работодателем, который контролировал процесс. Поводом послужило то, что начальник отказался платить за первую половину дня: нетрезвый работник не хотел трудиться, а собирался пойти домой и продолжить пить.

"Обвиняемый схватил канистру с жидкостью, которой заправляют триммеры, облил босса и поджег. Загорелась стоящая рядом "Газель". Это создало опасность для людей, так как бензин в баке машины мог взорваться", - пояснили в пресс-службе СК региона.

Пострадавшего с тяжелыми ожогами увезли в больницу, но через несколько дней он скончался.

Обвиняемый с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан. Он обвиняется по п.п."д","е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом). Дело ушло в Свердловский областной суд.