Шестилетний Роман может запрос­то играть в песочнице настоящим экскаватором: мини-версию брутальной техники сконструировал и собрал его папа - преподаватель аграрного колледжа в Красноуфимс­ке Евгений Пермяков. Миниатюрный вариант тяжелой машины Евгений собрал из подручных железных деталей буквально за три часа. И тут же опробовал: за пару минут загрузил оранжевый кузов игрушечного КамАЗа, а затем выложил ролик о самоделке в Сети.

Мечта любого мальчишки - собственный экскаватор, причем настоящий - исключение в ряду изобретений уральского конструктора. Преподаватель технических дисциплин в сельскохозяйственном колледже, одном из старейших в России (в этом году учебному заведению исполнилось 145 лет!) Евгений Пермяков специализируется на мини-тракторах. За пять лет собрал девять экземпляров, не похожих друг на друга. И все не ради славы или бизнеса, а исключительно из азарта.

В семье Пермяковых страсть к конструированию, видимо, заложена в генах: свою чудо-технику создавали отец и дяди Евгения. Старенькая "Нива", превращенная отцом в вездеход-снегоочиститель, до сих пор стоит в семейном гараже. На дело "кентавра" выгоняют редко, но разобрать рука не поднимается. В девяностые годы для хозяйственного крестьянина изобретательство было не столько хобби, сколько необходимым делом. Промышленность выпускала для сов­хозов и колхозов только крупные машины, способные засеять и убрать раскинувшиеся до неба поля. Фермеры с небольшими земельными наделами в этот формат не вписывались, и село захлестнул бум на самоделки: на масштабную технику средств нет, а участки обрабатывать надо. Конструкторская мысль забила ключом.

Сейчас, уверен Евгений, создание мини-машин - это уже не потребность, а творчество. Небольшие сельхозагрегаты, в основном китайского производства, заполонили рынок: стоят они, конечно, недешево, но выбор есть. Отечественные самоделки им, понятно, не конкуренты. Но трактор, как песня: если родился в голове, должен появиться на свет.

- Коробка передач от "Жигулей", задний мост от уазика, колеса от "Волги", сиденье от пазика, мотор от мотоблока. Ну а крылья - от старой бочки, - демонстрирует Евгений Пермяков свой девятый мини-трактор.

Сейчас, уверен Евгений, создание мини-машин — это уже не потребность, а творчество. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Компактный экземпляр с зелеными крыльями и дизайном в стиле лофт (то есть все технические внут­ренности - наружу) очень резво выехал из гаража на грунтовую дорогу. Было видно: готов к труду и обороне. Может и плугом участок вспахать, и бороной пройтись. Одна из главных особенностей - небольшие размеры и вес, чтобы агрегат поместился в автоприцеп.

- Он, конечно, и сам может ехать, но возникнут проблемы с ГИБДД. Оформлять все документы, ОСАГО, как требуют правила, для свободного передвижения по дорогам не хочу. Потеряешь время и нервы. Проще создать модель и перевозить ее в прицепе, - говорит Пермяков.

Евгений даже никакие патенты или свидетельства на изобретения не оформляет. Доводы те же: времени жалко, да и мысли о славе не тяготят. Хотя признается: в его самоделках воплощены уникальные идеи, которые можно смело назвать ноу-хау. К примеру, красная кнопка на рукоятке трактора (в шутку я назвала ее катапультой) - решение проблемы, над которой многие годами ломают голову.

- Это, конечно, не катапульта, а фиксатор рычага для навеса. Но идея схожая - автоматизм. Он необходим, чтобы при движении не отпадали борона или плуг. Полтора года бился, пытаясь обеспечить автоматическое крепление, делал самодельные защелки, и вот он - оптимальный вариант, - поясняет суть новации Евгений.

На тернистом изобретательском пути случаются и ошибки. На трактор номер восемь возлагались большие надежды, однако принцип его работы автор считает тупиковым решением. Свое детище Евгений снабдил гидравлическим управлением, полным приводом, умными электронными "мозгами", а он оказался тяжелым и неуклюжим, как динозавр. Сейчас стоит во втором гараже, а Пермяков надеется, что найдется желающий выкупить по себестоимости этот не доведенный до ума креатив.

Первые годы знакомые частенько напрямую спрашивали Евгения, зачем он конструирует и собирает тракторы. Фермерского хозяйства у него нет, о производстве техники не думает, да и использовать свои творения для воплощения в жизнь идеи фикс, например добраться до неведомых земель, не собирается.

Четкого, рационального ответа, как мне показалось, у мастера до сих пор нет. Конечно, создание выставочного павильона, где бы все разработки выстроились в ряд, Пермяков не планирует. По заказу он принципиально не работает, но все сконструированные аппараты рано или поздно переходят к другому хозяину.

- Чтобы построить новую самоделку, приходится продать старую. Так бы я ни за что с ними не расстался, - признается изобретатель.

В колледже, где преподает Пермяков, мне сказали: для него трактор как песня. Оказалось, не только в переносном, но и в прямом смысле. Пару лет назад Евгений и его модель номер четыре снялись в клипе уральской рок-группы "ЛюКра". Причем оба в главной роли - в родных полях под проливным дож­дем.

Справка "РГ"

История Красноуфимского аграрного колледжа начинается с реального училища, которое было открыто в 1875 году по разрешению императора Александра II. Здесь преподавали сельскохозяйственные и техническин науки. В 1887 году при училище было создано образцовое учебно-опытное хозяйство с многопольным сево­оборотом, механической мастерской, где изготавливали плуги, сеялки, бороны и молотилки. Учащиеся создавали по проектам преподавателей новые сельхозорудия.

Между тем

На Урале живет немало всемирно известных самодельщиков. В прошлом году прошла экспедиция в Антарктиду на внедорожниках, сконструированных Василием Елагиным и его соратником жителем Екатеринбурга Алексеем Макаровым. Снега Южного полюса преодолевали на вездеходах "Емеля".

- Перед экспедицией машины полностью разобрали в гараже, проверили каждую деталь, обкатали и только потом дали добро на старт, - рассказал "РГ" Алексей Макаров.

Не менее знаменит созданный Макаровым внедорожник "Бурлак" - шестиколесный автомо­биль-амфибия, разработанный по концепции БТР-60. Машина весом в четыре тонны может и по полыньям плыть, выбираясь по льду на берег, и ледяные торосы преодолевать. В 2018 году две модели "Бурлака" прошли тысячи километров от Приполярного Урала до Карского моря, а затем сотни - по льдам Байдарацкой губы Карского моря. Алексей уверен: конструировать автомобиль, способный покорить Арктику, только ради захватывающего экстрима нескольких путешественников нерационально. Машины должны принести пользу жителям Крайнего Севера. Значит, надо довести их до серийного производства. Первые обновленные модели "Бурлаков" уже трудятся на Чукотке. Две машины доставляют продукты в отдаленные поселки, одна возит золотодобытчиков.

Победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин дорабатывает и собирает гоночные машины. Фото: Татьяна Андреева/РГ

А известный гонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар", конструирует, дорабатывает и собирает гоночные машины (багги и квадроциклы).

- Мы как сделали: закончили гонку на машине, разобрали, купили новую и поставили на нее агрегаты со старого авто. На глобальную модернизацию ушло около полугода. Зато создали очень прочную раму, которая прошла несколько тяжелейших гонок. Наша рама полностью изготовлена в Екатеринбурге, - рассказал Сергей накануне очередного "Дакара".