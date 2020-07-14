В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пострадали пассажиры

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом, которое случилось накануне, пострадали пассажиры. Об этом сегодня сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Инцидент случился около шести вечера на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель автобуса "НефАЗ" 27-го маршрута двигался со стороны 8 Марта в направлении Пушкина, столкнулся с Ford Kuga, после чего врезался в дерево.

"На месте аварии медпомощь оказали двум женщинам - пассажиркам общественного транспорта: у 51-летней горожанки - ушибы, у 64-летней - ушибы и перелом грудного отдела позвоночника. Позднее с ушибом грудной клетки в травмпункт пришла 48-летняя кондуктор", - передает пресс-служба ведомства.

"НефАЗом" управлял 53-летний водитель, его стаж за рулем 28 лет, в момент ДТП он был трезв. Он рассказал что ехал со скоростью 20 километров в час, но когда отъехал от с остановки в зеркала его ослепило солнце, что и стало причиной аварии.

"Ни он, ни водитель Ford Kuga не пострадали", - уточнили в ГИБДД.

Правоохранительные органы проверят техническое состояние автобуса, изучат видео с камер наблюдения. Возможно, состоится внеплановая проверка ЕМУП "Гортранс", которому принадлежит попавший в аварию автомобиль.