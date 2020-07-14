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14.07.2020 15:23
Рубрика: Общество

"Скорым" станет легче

В Екатеринбурге возить пациентов будут по новым правилам и на новых машинах
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Неделя - Урал № 154(8208)
Нагрузка на службу скорой помощи в Екатеринбурге сейчас колоссальная. Количество вызовов растет. В мае звонков только по поводу коронавируса было 5040, в июне уже 9347. Общее число вызовов 59 527 и 62 455 соответственно, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
У «Фордов» более мягкий ход, что для реанимационного тяжелого пациента очень важно. Фото: Татьяна Андреева/РГ У «Фордов» более мягкий ход, что для реанимационного тяжелого пациента очень важно. Фото: Татьяна Андреева/РГ
У «Фордов» более мягкий ход, что для реанимационного тяжелого пациента очень важно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам главврача екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева, в день каждая машина наматывает порядка 180 километров. Почти в десяти процентах случаев бригады выезжают на необоснованные вызовы, когда человеку не требуется экстренная помощь, а нужен вызов неотложки или участкового врача, но он настаивает на приезде именно "скорой". Определенный процент - повторные звонки. Плюс перевозка бессимптомных пациентов и больных, которые переносят инфекцию в легкой форме, на исследования, в обсерваторы и так далее.

- С такой нагрузкой достаточно тяжело, но, надеюсь, мы с ней справимся, - поделился с "РГ" Игорь Пушкарев.

По новым правилам

От такой круговерти страдали все: и медработники, превратившиеся фактически в таксистов, и пациенты, вынужденные ждать бригаду по восемь-десять часов, а то и дольше. На прошлой неделе областной минздрав, изучив мнение врачей, жалобы пациентов и рекомендации федерального центра, изменил порядок перевозки горожан с COVID-19. Теперь на компьютерную томографию пациентов будут возить машины транспортных предприятий, медучреждений, а иногда и специально выделенные под эти функции такси. Итог - непрофильная нагрузка на службу скорой помощи снизилась более чем на семь процентов, сообщили в Свердловском оперштабе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- В абсолютном большинстве случаев жалобы жителей на длительное ожидание приезда "скорой" касается ситуаций, когда человек ждал машину для выезда на компьютерную томографию, а не для оказания экстренной помощи. Такой длительный временной период при этом связан не только с нагрузкой на "скорую", но и с необходимостью более равномерно распределить потоки людей в КТ-центрах и избежать скопления пациентов - после обеда направления на исследования увеличиваются, тогда как в утренние часы и ночное время их почти не бывает, - объясняют в оперштабе. Кроме того, показания для томографии теперь стали более жесткими: температура тела не ниже 38 градусов не менее трех дней, содержание кислорода в крови ниже 95 процентов, час­тота дыхания более 22 раз в минуту либо одышка, наличие патологий у людей старше 65 лет.

На новых каретах

Должны помочь медикам в работе и новые машины. 7 июля екатеринбургская станция скорой помощи получила 20 новых реанимобилей марки "Форд", приобретенных за федеральные средства в рамках нацпроекта "Здравоохранение", еще 12 передали Территориальному центру медицины катастроф, который также помогает коллегам из областного центра.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Оснащенные всем необходимым оборудованием реанимобили заменят на линиях те, что уже отслужили свое: согласно нормам, машины скорой не должны быть старше пяти лет. Ведь чем надежнее автомобиль, тем быстрее можно оказать помощь. Старые, но еще годные к эксплуатации реанимобили переведут в бригады общего профиля.

- За год каждая машина скорой помощи в Екатеринбурге проходит 120 тысяч километров и через четыре-пять лет подлежит списанию. Для обновления автопарка городу ежегодно нужно порядка тридцати новых автомобилей. В этом году мы впервые лет, наверное, за двадцать выходим на нормативное состояние медицинского транспорта: часть машин получили в начале лета, часть - сейчас, в августе будет еще 30 автомобилей, приобретенных на средства благотворителей, - сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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