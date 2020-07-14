В Югре инвестиционные проекты оценит искусственный интеллект

В регионе разрабатывается проект, в рамках которого можно будет оценить, как инвестиционные проекты, запущенные в округе, влияют на его социально-экономическое развитие, на доходы региона.

Об этом шла речь на очередном заседании проектного комитета правительства Югры. Дословное название важной для региона инновационной разработки - "Формирование финансовой модели влияния инвестиционных проектов Югры на долгосрочное планирование доходов и расходов бюджета", или так называемого "инвестиционного бюджета". Глава региона Наталья Комарова детально остановилась на запуске этого приоритетного проекта.

- Департамент экономического развития предложил создать механизм, позволяющий проводить в отношении инвестпроектов финансовую оценку, а также их влияние на социально-экономическое развитие региона, - отметила Наталья Комарова. - Для этого нам необходимо сформировать единую электронную базу проектов, расположив их в соответствии с рейтингом бюджетной эффективности. Кроме того, нужно проводить их отбор с целью первоочередной реализации, планировать доходы и расходы бюджета с учетом влияния на них инвестпроектов.

Разрабатываемая в Югре модель оценки позволит эффективно вести долгосрочное планирование, в том числе и в социальной сфере. В конечном итоге это необходимо для рационального расходования средств бюджета и успешного развития региона. Эти цели не раз ставила перед регионом глава Югры Наталья Комарова.

- Главная задача проекта - повышение эффективности использования средств казны региона, направляемых на реализацию инвестиционных проектов. Мы сможем выбирать и поддерживать проекты с наиболее высокой бюджетной эффективностью. Причем цель будет достигнута с помощью применения технологий искусственного интеллекта. Не позднее декабря 2021 года будет разработано специальное программное обеспечение для этих целей, - отметил заместитель губернатора Николай Милькис.

О том, как реализуются проекты, в том числе направленные на исполнение национальных программ, рассказал директор департамента проектного управления Югры Данила Голубев:

- В округе запущены 69 проектов, из них 52 - в статусе региональных, но при этом входящих в состав федеральных. Соглашения о реализации 47 из них заключены с федеральными органами власти. 29 предусматривают федеральное софинансирование. Заключено 200 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении им субсидий из бюджета округа. На реализацию региональных проектов в 2020 году предусмотрено 33,5 млрд рублей.

Глава ведомства отдельно остановился на ключевых для Югры проектах.

- Так, в рамках проекта "Жилье" с начала этого года в округе введено в эксплуатацию 226,237 тысячи квадратных метров жилья. Из них 94,204 - за счет индивидуального жилищного строительства. Итоговые цифры почти в полтора раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Это колоссальный рывок, -акцентировала внимание Наталья Комарова.

По проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 1 июля 2020 года достигнуто значение показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда" - 1260 человек, что составило 57% от годового показателя, констатировал Данила Голубев.

Кроме того, в ходе заседания проектного комитета было отмечено, что в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" завершена процедура закупки материалов для реконструкции вертолетной площадки для санавиации в Октябрьском районе.

По проекту "Формирование комфортной городской среды" достигнута контрольная точка по заключению контрактов между департаментом ЖКХ и энергетики округа и муниципальными образованиями на выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха людей -городских парков, набережных и т.д.