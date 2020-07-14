В Курганской области более тридцати человек отравились шаурмой

Более тридцати человек отравились в Шадринске шаурмой, двенадцать госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы, сообщает пресс-служба города.

По данным горадминистрации, отравление произошло в одном из павильонов общепита. На 9 часов утра было известно о 28 случаях отравления, а на 11 часов их количество выросло до 34. Среди заболевших - четверо несовершеннолетних. В тяжелом состоянии нет никого.

- Обращаюсь к шадринцам с просьбой внимательнее относиться к выбору продуктов питания, особенно в условиях аномальной жары, которая пришла в наш регион, - обратился к жителям глава города Виктор Ермишкин.

По факту массового отравления Роспотребнадзор проводит проверку.

Отметим, в Курганской области установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха достигает 36 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели.