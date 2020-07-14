В Курганской области открылись детские загородные лагеря

По решению регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в Курганской области с 14 июля разрешено открыть детские загородные лагеря и площадки дневного пребывания, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение. Смены для ребят пройдут в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Как ожидается, всего в этом году будут работать 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных, включая санатории. В них отдохнут около 17 тысяч ребят. Из-за коронавируса продолжительность смен сокращена до 14 дней, в лагерях дневного пребывания - до 15.

При заезде в лагерь у каждого ребенка должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Кроме того, лагерь вправе сам устанавливать свой порядок приема ребенка в лагерь и запрашивать документы по определенному перечню (примерный перечень размещен на сайте во вкладке "Родителям").

Чтобы инфекция не проникла в зону отдыха, прием детей после дня заезда и временный их выезд в течение смены запрещены. Родителям приезжать к детям нельзя.

По данным оперштаба, на 14 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 56 новых случаев COVID-19. За сутки из больниц выписаны 33 человека. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 1546 случаев COVID -19. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1407 человек, в том числе 1386 - контактные с заболевшими. Сняты с медицинского наблюдения 19 580 человек. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 80 249 исследований.

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