В курганском городе в 35-градусную жару ограничили подачу воды

В городе Петухово Курганской области из-за аномальной жары резко увеличилось потребление воды. Чтобы всем хватило, власти решили подавать ее по графику.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Петуховского района Игорь Арзин, в администрацию поступает большое количество обращений, связанных с периодическим отсутствием водоснабжения в городе. Такая ситуация, по его мнению, возникла из-за того, что люди набирают много воды в жару. Кроме того, многие жители частного сектора делают незаконные врезки в водопроводы.

В связи с этим местный водоканал составил график подачи воды на неделю на улицу Красная и северную часть города. С 14 июля вода будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.