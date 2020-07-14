Бывшие жители исчезнувшей почти полвека назад деревни Островки в Притобольном районе капитально отремонтировали памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. В основание обновленного монумента положили капсулу с завещанием внукам не забывать свои корни, хранить память о героях-земляках.

Старожилы вспоминают, что Островка до войны была самой зажиточной среди соседних пяти деревень. Люди выращивали хлеб, разводили скот. Всего здесь проживало 200 человек, стояло 40 домов в одну линию и один переулок с выходом к реке. Ни одного дома здесь не сохранилось, но о том, что они были, напоминает сирень, которая росла в ту пору чуть ли не под каждым окном.

После войны домой не вернулось 34 человека. Хозяйство держалось на плечах женщин и детей. Сама деревня просуществовала до 1972 года. Идею установить памятник на месте Островки выдвинул уроженец здешних мест журналист Иван Осипов. Первым его поддержал сын павшего на полях сражений Ивана Рясова Кирилл. Деньги на возведение мемориала дали родственники погибших фронтовиков. Многие разъехались по всей стране, но родные края не забывают. Памятник открыли в Петров день, 12 июля 1985 года. "Пет­ров день был престольным праздником для Островки", - рассказывает Иван Осипов.

За долгие годы памятник обветшал. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Иван Осипов предложил его отремонтировать. Его поддержали не только бывшие односельчане, их дети и внуки, но и местные предприниматели. Районные власти также выделили часть средств на реставрацию.