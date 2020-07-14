В Зауралье заключенный по телефону руководил грабежами мужчин

В Кургане преступная группировка заманивала мужчин в квартиру под предлогом знакомства и интимной связи с девушкой, и грабила их. Лидер группировки при этом находился в местах лишения свободы за вымогательство и руководил действиями соучастников по телефону.

Грабежи совершались с апреля по август 2018 года. Об этом сообщает СКР по Курганской области. Мужчины приходили в арендованную квартиру для знакомства с вымышленной девушкой. Участница банды встречала жертв в квартире, после чего их шантажировали, вымогали деньги под угрозой пыток, насилия и оружия. Так, мужчины переводили деньги злоумышленникам и передавали имущество.

В сообщении отмечено, что похищенное в группировке делилось согласно иерархии, большая часть средств отдавалась лидеру.

Задержать преступников удалось после обращения одного из потерпевших в правоохранительные органы. Органы правопорядка выявили 14 эпизодов преступления.

Суд, в зависимости от роли каждого, признал виновными членов группы в грабеже, разбое и вымогательстве (статьи 161, 162 и 163 УК РФ). Лидера приговорили к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, участников - к лишению свободы от 9 до 13 лет в исправительных колониях общего и строго режима. Приговор в законную силу не вступил.