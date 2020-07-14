Росгвардейцам разрешат не представляться при пресечении нарушений

Такую поправку профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в рамках второго чтения соответствующего законопроекта.

Документ устанавливает, что росгвардеец обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".

Эти требования не будут действовать "при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц".

В первоначальной редакции законопроекта исключение делалось лишь для ситуации непосредственной угрозы жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.

Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении в среду, 15 июля.