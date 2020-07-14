Рособрнадзор: Массовых случаев коронавируса у сдающих ЕГЭ нет

Массовых вспышек COVID-19 среди сдающих ЕГЭ выпускников не было. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции.

"По выявленному COVID у нас есть цифры из четырех субъектов. Там по одному ребенку уже поучаствовали в одном экзамене, а к следующему - не были допущены: местное министерство здравоохранения определило этот диагноз, - рассказал Анзор Музаев. - Таких у нас четыре человека. Массовых тысяч, тех, кто заболел и не смог продолжить экзамен - такого мы сейчас не наблюдаем".

По словам Музаева, ребята, которых по причине COVID-19 не допустили к ЕГЭ, получат возможность сдать экзамены в резервные и дополнительные сроки. Выпускников, которые контактировали с этими ребятами, вязли под наблюдение.