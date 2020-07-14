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14.07.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Россия в июне выполнила условия сделки ОПЕК+ на 93%

Текст: Сергей Тихонов
Россия выполнила в июне сделку ОПЕК+ на 93%, немного улучшив майский показатель - 91%, сократив добычу нефти без учета газового конденсата на 2,34 млн баррелей в сутки до 8,66 млн баррелей. Об этом говорится в июньском докладе организации стран-экспортеров нефти ОПЕК.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В документе говорится, что страны ОПЕК выполнили условия сделки на 112%. Страны, входящие в нефтяной картель, в июне снизили производство нефти по сравнению с маем до 22,27 млн баррелей в сутки.

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Главным образом такой показатель удалось достичь за счет дополнительного снижения производства в июне Саудовской Аравией - на 1 млн баррелей в сутки, Кувейтом - на 80 тыс. баррелей в сутки и ОАЭ - на 100 тыс. баррелей в сутки. Также улучшили свои показатели в июне майские "двоечники" выполнения условий сокращения: Ирак - с 46 до 88%, Нигерия с 55 до 78%. Кроме того на 36% упала добыча нефти до 356 тыс. баррелей в сутки в Венесуэле, освобожденной от исполнения условий сделки.

На 2020 и 2021 годы в ОПЕК улучшили прогноз по падению спроса на нефть до 90,72 млн и 97,72 млн баррелей в сутки, соответственно. В докризисный 2019 год спрос составил 99,67 млн баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале 2020 года упал до 81,95 млн баррелей в сутки. В третьем квартале ожидается, что это показатель составит - 92,22 млн баррелей в сутки, а в четвертом - 96,22 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК считают, что добыча стран вне картеля в 2020 году суммарно снизится в годовом выражении до 61,76 млн баррелей в сутки. При этом в докладе повышен прогноз на 2020 год по добыче нефти в России на 100 тыс. баррелей в сутки до 10,31 млн баррелей в сутки.

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае-июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа до конца 2020 года объем сокращения должен составить - 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. 15 июля пройдет очередная встреча министерского комитета ОПЕК+, которая может внести корректировки в условия сделки.

По данным Минэнерго России Россия в мае выполнила сделку ОПЕК+ на 96%. Статистика по сокращению в июне еще не оглашались. Расхождение может быть связано с разницей методик подсчетов объемов сокращения.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти

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