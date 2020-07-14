Россияне назвали три главных признака работы мечты

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив - три главных признака работы, о которой мечтают россияне. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber. В исследовании приняли участие более 4,6 тысяч пользователей "Работы.ру" и 2,6 тысячи пользователей Viber из всех регионов страны.

67% опрошенных главным признаком идеальной работы назвали высокую зарплату. Это вполне ожидаемый ответ. На втором месте оказалась стабильность - ее среди признаков работы мечты назвали 58% респондентов. Замыкает тройку лидеров хороший коллектив - без него невозможна работа мечты для 48% опрошенных.

Комфортные условия труда - также немаловажный элемент: его в качестве признака идеальной работы отметили 38% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошло удобное расположение и близость к дому места труда. Этот момент важен для 30% опрошенных. Работа должна доставлять удовольствие, а также способствовать самореализации - об этом тоже довольно часто говорят россияне.

Оценивая собственную работу, россияне в 32% случаев говорили о том, что у них удобный график, хорошая зарплата (ее назвал 31% опрошенных ) и дружный коллектив (такой имеется у 30%). Идеальной свою работу назвали 34% опрошенных. При этом большинство респондентов в принципе не против перемен: хотели бы изменений на своем текущем месте работы. Так, 58% респондентов мечтают о более высокой зарплате, 11% - о переходе на свободный график, а 9% хотят наладить отношения внутри коллектива. Лишь 6% участников опроса отметили, что они бы оставили все как есть.

Большинство опрошенных тем ни менее не намерены никуда переезжать, они вполне довольны жизнью в родном городе. Только 24% опрошенных считают, что работа мечты может быть в крупном городе или в столице. 18% респондентов заявили, что хотели бы работать за границей.