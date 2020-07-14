Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года

Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.

Как сообщил сайт Федерации спортивной борьбы России, по результатам перепроверки допинг-проб обладателя золотой медали Олимпиады-2012 Артура Таймазова из Узбекистана и серебряного призера Игр Давида Модзманишвили из Грузии были выявлены нарушения антидопинговых правил.

В результате МОК пересмотрел результаты турнира по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг и признал чемпионами проигравших в полуфиналах россиянина Биляла Махова и иранца Комила Гасеми.

"Впервые в истории мировой борьбы у турнира два победителя", - сообщил заместитель председателя Наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

Ранее чемпионом Олимпиады в Пекине был признан россиянин Бахтияр Ахмедов. Это произошло после перепроверки допинг-проб участников Игр.