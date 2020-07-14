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14.07.2020 21:33
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор предложил отменить мораторий на ряд проверок

Текст: Марина Трубилина
Мораторий на проведение плановых проверок не повлиял на результаты работы Ростехнадзора по предотвращению аварий. Об этом сказал руководитель надзорной службы Алексей Алешин на видеоконференции в рамках Недели российского бизнеса.
Фото: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС Фото: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС
Фото: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС

Наиболее наглядно, отметил он, это демонстрирует сопоставимая с уровнем прошлого года статистика по приостановке деятельности опасных производственных объектов - меры, применяемой при выявлении прямой угрозы жизни и здоровью людей.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Ростехнадзор, по словам Алешина, уже несколько лет применяет риск-ориентированный подход. "В целом на этот год было намечено 19 600 плановых проверок на 172 000 объектах, три четверти из них попали под мораторий. Вместе с тем, из-под действия постановления выведены проверки на объектах использования атомной энергии, радиационно-опасных объектах, проверки в рамках постоянного надзора на объектах I (чрезвычайно высокого) класса опасности". Большинство попавших под ограничения объектов II и III класса опасности могут быть планово проверены в следующем году, на уровень промышленной безопасности это не повлияет, считает глава Ростехнадзора.

В то же время есть ряд предприятий с объектами II класса опасности, который проверить надо. "Мы завершаем работу по составлению перечня предприятий, на которых систематически происходили или происходят инциденты, или есть экспертизы промышленной безопасности, которые говорят, что объект не в полной мере соответствует нормам, и будем выходить в правительство с просьбой дать нам поручение эти объекты проверить, несмотря на ограничения", - сказал Алёшин. В качестве примера он привёл объекты II класса опасности компании "Норникель" на ТЭЦ-3 в Норильске. Они не могли бы быть проверены в 2020 году, не случись на предприятии авария.

Экономика Правительство Ростехнадзор

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