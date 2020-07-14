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14.07.2020 10:08
Рубрика: В мире

Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

Текст: Александр Гусаров
"Украинское досье" продолжает раскручиваться в рамках президентской избирательной кампании в США. Накануне с очередной порцией скандальных разоблачений о коррупции на Украине и причастности к этому бывшей администрации США президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джозефа Байдена выступил Руди Джулиани - юрист и советник Трампа.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована. Это произошло при попустительстве или соучастии трех последних послов США в Киеве - Джеффри Пайетта, Мари Йованович и Уильяма Тейлора. Все они были ставленниками администрации Обамы, а Пайетт и сегодня продолжает дипломатическую работу на должности посла США в Греции.

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"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 миллиарда долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование", − говорит Джулиани.

По его словам, деньги американских налогоплательщиков разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов, а любое расследование фактов коррупции при распределении международной финансовой помощи блокировалось в Вашингтоне, а также администрацией бывшего президента Незалежной Петра Порошенко.

"Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере 5,3 млрд долларов (3 млрд долларов поступили из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод - вершина айсберга, и это еще не все", - заявляет в своем ролике Джулиани. При этом на видео он демонстрирует документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему передал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

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Как сообщает украинское издание strana.ua, один из коррупционных эпизодов касался возможного хищения 133 миллионов долларов, выделенных США для больных СПИДом. Деньги проводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", а занимались этим основатели Центра противодействия коррупции - Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. В феврале правоохранительные органы Украины открыли дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр еще в феврале заявил, что министерство юстиции страны будет "держать открытыми двери" для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байден. По данным западных СМИ, есть большая вероятность возбуждения уголовных дел по мотивам "Украинагейта", что сильно ударит по политическим оппонентам Трампа - демократам и их кандидату на пост президента США - Байдену.

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