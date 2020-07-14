Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

"Украинское досье" продолжает раскручиваться в рамках президентской избирательной кампании в США. Накануне с очередной порцией скандальных разоблачений о коррупции на Украине и причастности к этому бывшей администрации США президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джозефа Байдена выступил Руди Джулиани - юрист и советник Трампа.

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована. Это произошло при попустительстве или соучастии трех последних послов США в Киеве - Джеффри Пайетта, Мари Йованович и Уильяма Тейлора. Все они были ставленниками администрации Обамы, а Пайетт и сегодня продолжает дипломатическую работу на должности посла США в Греции.

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 миллиарда долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование", − говорит Джулиани.

По его словам, деньги американских налогоплательщиков разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов, а любое расследование фактов коррупции при распределении международной финансовой помощи блокировалось в Вашингтоне, а также администрацией бывшего президента Незалежной Петра Порошенко.

"Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере 5,3 млрд долларов (3 млрд долларов поступили из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод - вершина айсберга, и это еще не все", - заявляет в своем ролике Джулиани. При этом на видео он демонстрирует документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему передал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Как сообщает украинское издание strana.ua, один из коррупционных эпизодов касался возможного хищения 133 миллионов долларов, выделенных США для больных СПИДом. Деньги проводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", а занимались этим основатели Центра противодействия коррупции - Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. В феврале правоохранительные органы Украины открыли дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр еще в феврале заявил, что министерство юстиции страны будет "держать открытыми двери" для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байден. По данным западных СМИ, есть большая вероятность возбуждения уголовных дел по мотивам "Украинагейта", что сильно ударит по политическим оппонентам Трампа - демократам и их кандидату на пост президента США - Байдену.