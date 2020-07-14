Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов

Новый способ оформить кредит предложил своим клиентам Сбербанк. Кредитный договор можно подписать с помощью дебетовой банковской карты на кассе магазина. Других документов не потребуется.

Воспользоваться сервисом можно, сообщив о своем желании купить в кредит продавцу магазина, подключенного к сервису "Покупай со Сбербанком". Затем клиент банка прикладывает свою дебетовую карту к стандартному платежному терминалу, вводит пин-код и таким образом проходит аутентификацию, подает заявку на кредит и подписывает кредитный договор цифровой подписью.

Сервис действует уже в более 1100 магазинах по всей стране.