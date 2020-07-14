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14.07.2020 17:50
Рубрика: Общество

Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Немецкие исследователи нашли метод для количественного определения специфических для лисичек веществ, позволяющий оценить их вкус. Этот метод подойдет и для контроля качества грибов. Результаты работы опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

В средней полосе России, правда в зависимости от погоды, сезон лисичек (Cantharellus cibarius) начинается обычно в июне и заканчивается поздней осенью. Гурманы ценят эти грибы за аромат, напоминающий абрикосы, и пряный вкус. Лисички хороши и тем, что придают блюдам особый насыщенный вкус: этот гриб действует как естественный усилитель вкуса. В терминологии ученых, исследующих вкусовые ощущения с 1990-х годов, даже есть название для него - кокуми. Это слово, заимствованное из японского языка, описывает вкус как "богатое, переменное по силе и длительности ощущение во рту".

Фото: iStock
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Вкусовые свойства кокуми проявляются в ферментированных продуктах - например, ученые нашли его в сыре гауда, в квашеной капусте кимчи, а также в грибах лисичках. Химики из Мюнхенского технического университета и института Ассоциации Лейбница (Германия), используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, смогли "точно определить в лисичках количество ключевых веществ, которые отвечают за эффект кокуми".

"Новый метод, - говорит Андреас Дункель, руководитель исследования, - столь же сложен, как и его название. Молекулы взвешиваются, а ионы измеряются в электрическом поле. Стоимость такого устройства выражается шестизначным числом. метод можно использовать для проверки качества грибов - действительно ли в партии только лисички. А в будущем технология может применяться для улучшения вкуса искусственно произведенных продуктов - придания им естественного вкуса".

Как показали исследования, вкус кокуми в лисичках вызван природными веществами - особым видом жирных кислот. Кстати, на состав и содержание жирных кислот влияют условия хранения грибов (время и температура). Если условия хорошие, в грибах почувствуется вкус кокуми, в противном случае они просто будут горчить, предупреждает Дункель.

Так что у любителей "тихой охоты" есть шанс поэкспериментировать - почувствовать вкус кокуми, ведь сезон лисичек в грибных районах России либо начался, либо вот-вот стартует.

Общество Наука

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