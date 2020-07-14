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14.07.2020 12:22
Рубрика: Спорт

Семин предложил Кикнадзе уйти в отставку

Текст: Максим Домчев

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе с призывом уйти в отставку.

Поводом для этого обращения послужил неприличный жест, который показал Кикнадзе одному из болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ против "Уфы". Теперь поведение Кикнадзе рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза, заседание которого намечено на 17 июля.

Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС

"Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?" - написал Семин в Instagram.

Семин также попросил Кикнадзе перед уходом с этого поста перевести семье умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова все те деньги, которые он обещал экс-наставнику за то, чтобы он занял пост почетного главного тренера клуба.

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