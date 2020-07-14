Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами

Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной направила в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс и другие законы, направленных на защиту семьи и реализацию новых положений Конституции РФ.

В частности, законопроект "прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей", сообщает пресс-служба сенатора.

Пакет содержит поправки в 10 законов. Например, уточняет положения закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи и ограничивает перечень оснований для признания детей находящимися в социально-опасном положении.