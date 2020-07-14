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14.07.2020 19:01
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка

Текст: Галина Мисливская

Группа сенаторов по главе с Еленой Мизулиной направила в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс и другие документы, которыми предлагает прописать временные меры защиты ребенка, сообщает пресс-служба сенатора. Это порядок действий на случай, когда родители в течение какого-то периода не могут исполнять обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

В случае длительной командировки, госпитализации и т.п. предлагается дать родителям право свои заявлением назначить временного опекуна для ребенка. При этом орган опеки будет не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители.

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Другая поправка гарантирует право родителей привлекать для воспитания детей родственников без специального документального оформления их полномочий. Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей.

Сенаторы также предложили порядок действий на случай задержания или госпитализации родителя без сознания. В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким людям на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности - в специализированное учреждение.

Реализуют временные меры защиты те уполномоченные лица, которые работают в соответствующей ситуации. Например, медики, обеспечивающие эвакуацию родителя, который находится без сознания, передают ребенка родственникам. Если ребенку исполнилось 10 лет, обязательно учитывается его мнение.

Еще одно предложение - не применять ограничение родительских прав к невиновным родителям, например, в случае их болезни. Если ребенок изъят из семьи, возможность контактов с родителями должна сохраняться, кроме случаев, когда суд прямо не запретит это общение в своем решении.

В случае ограничения родительских прав, например, в связи с хроническим алкоголизмом, суд может обязать родителя пройти курс лечения и лишь затем вернуть родительские права.

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Один из главных принципов, который использовался при разработке пакета, - презумпция добросовестности осуществления родителями своих прав.

"Действия родителей считаются добросовестными, пока их недобросовестность не будет установлена вступившим в законную силу судебным решением", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом бремя доказывания недобросовестности родителя лежит на истце. "Введение этого принципа позволяет пересмотреть всю существующую систему норм Семейного кодекса, регулирующих привлечение родителей (иных лиц, на попечении которых находится ребенок) к семейно-правовой ответственности", - считает Елена Мизулина.

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