Шахматисты сыграют на первой онлайн-Олимпиаде

Сборная России назвала состав на первую Всемирную шахматную онлайн-Олимпиаду ФИДЕ, которая пройдет с 22 июля по 30 августа.

В соревнованиях могут принять участие команды всех стран, входящих в Международную шахматную федерацию. Уже зарегистрировано свыше 120 сборных, включая мировых лидеров.

В мужском турнире Россию представят Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. В женском - Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина. В роли капитана выступит международный гроссмейстер Александр Мотылев.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что эта Олимпиада может открыть новую страницу в истории спорта, а наша команда сможет достойно выступить на инновационном турнире.