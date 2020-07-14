Во время совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ коллеги из Узбекистана предложили снять серию документальных фильмов, посвященных 30-летней истории стран, созданных на постсоветском пространстве. Идея, поддержанная всеми собравшимися, тем не менее вызвала ряд вопросов, на которые не всегда удастся найти приемлемые для всех новых государств ответы.

У каждой страны свой опыт и свой взгляд на события как минимум тысячелетней истории. И на минувшие тридцать лет в их числе. Быть может, поэтому до сих пор не было создано совместного игрового или неигрового фильма о неудавшейся попытке сохранить СССР и о постсоветском периоде "бури и натиска", когда на карте мира появились новые страны, стремящиеся как можно быстрее создать собственную государственность.

1991 год был последним годом юридического существования СССР, хотя некоторые союзные республики уже приняли к тому времени декларации о своей независимости. Окончательно история Советского Союза завершилась 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял Декларацию о прекращении существования СССР. К тому времени в разных местах Советской империи вспыхивали военные столкновения, которые, в частности, были порождением межэтнических, межнациональных конфликтов. Строительство новых государств потребовало заново осмыслить свое место во времени и пространстве. История с географией становятся вполне материальной силой, именно в них ищут доказательства при возникновении спорных территориальных вопросов.

История с географией становятся вполне материальной силой, именно в них ищут доказательства при возникновении спорных территориальных вопросов

И что важно, они оказываются жизненно необходимы при формировании новой национальной и государственной идентичности. Хрупкость создаваемых на руинах советской империи межгосударственных структур была связана не только с тем, что они поначалу были необходимы "для цивилизованного развода", как метко заметил президент Российской Федерации В.В. Путин во время визита в Республику Армения в 2005 году, но и с тем, что любое их укрепление сразу вызывало разговоры о некоей реинкарнации Советского Союза. А "возвращение в СССР", при всей любви к балладе группы "Битлз", было теми "красными флажками" в любых объединительных союзах на постсоветском пространстве, от которых старались держаться подальше. Прежде всего по историко-идеологическим причинам.

Это не означает, что историки из государств постсоветского пространства отказываются от профессионального сотрудничества. Напротив, есть немало тем, которые они готовы обсуждать вместе. Что подтвердили участники прошедшей на минувшей неделе очередной встречи Ассоциации историков СНГ под председательством академика А.А. Чубарьяна. Руководители институтов истории и архивных ведомств СНГ прекрасно понимают, насколько важны академические контакты. Особенно по тем проблемам, которые впрямую не затрагивают национальных интересов. Именно поэтому было принято решение о создании общего учебного пособия по истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Четыре года кровопролитной битвы, потребовавшей великой героической самоотверженности всех народов СССР, и общая победа над нацистской Германией, как ничто другое, сплотили народы бывшего Советского Союза. Это та точка исторического схода, в которой пересекаются любые параллели государственных интересов новых стран. Поиск подобных точек сопряжения непрост, но возможен.

Не стоит забывать, что при создании Евразийского экономического союза в 2015 году руководство Казахстана было категорически против какой бы то ни было гуманитарной составляющей в новом межгосударственном объединении. При том, что государства - основатели ЕАЭС согласились с необходимостью максимально упростить миграцию трудовых ресурсов на территории нового объединения. А это в свою очередь, казалось бы, предполагает взаимное признание дипломов и других документов о получении образования, чего легче всего добиться при максимальном сближении образовательных стандартов. Но по сей день образовательные стандарты оберегаются странами так же тщательно, как национальные границы.

Заслуживает внимания опыт Санкт-Петербургского горного университета, на базе которого был создан Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Деидеологизированная профессиональная структура, партнерами которой являются высшие учебные заведения более 50 стран, не только вырабатывает общие стандарты для подготовки специалистов минерально-сырьевого сектора, но и сертифицирует их для работы в национальных и транснациональных компаниях.

Надо сотрудничать там, где это возможно, где возникает двусторонняя и многосторонняя потребность друг в друге

Сугубо профессиональные требования, предъявляемые к выпускникам, не предполагают унификации всех образовательных программ. Еще один положительный пример - деятельность Сетевого университета СНГ, где готовят магистров по различным специальностям. По завершении курса студенты получают два диплома - своего национального вуза и Сетевого университета СНГ. В рамках этого проекта сотрудничают 35 университетов из 9 стран Содружества.

Сегодняшняя реальность заставляет нас искать точки сопряжения в гуманитарных областях, в культуре, науке, образовании. Надо сотрудничать там, где это возможно, где возникает двусторонняя и многосторонняя потребность друг в друге. Понятно, что у каждой страны, входящей в СНГ, есть свои интересы. Но, как любит повторять мой друг Полад Бюльбюль-оглы: "География - это судьба!"