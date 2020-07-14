Силовикам отвели срок на покупку автотехники

Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 19:25
Рубрика: Власть

Продажа не с колес

Силовикам отвели срок на покупку автотехники
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Закупку и поставку техники в силовые ведомства упорядочили. Для этих операций правительство РФ установило предельные сроки. Правительственное распоряжение распространяется на МВД, минобороны, МЧС, Росгвардию, ФТС, ФСИН, ФССП и их подведомственные организации.

По сообщению агентства "Интерфакс", сроки закупок установлены на текущий и 2021 годы. В этом году поставка закупленной автомобильной техники должна быть осуществлена до 25 декабря текущего года, а оплата за нее - не позднее 31 марта 2021 года. Закупки же следующего года должны быть оплачены не позднее 25 декабря 2021 года и поставка также должна быть произведена не позднее декабря.

Фото: Олеся Курпяева
Охотничьи ружья разрешат передавать в аренду

Заказы на технику касаются только отечественных образцов. То есть все перечисленные в документе силовые ведомства смогут покупать лишь технику, произведенную на территории нашей страны.

Ранее агентство ТАСС уже сообщало, что правительство РФ поручило МВД, минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, а также ФТС заключить до 31 июля 2020 года контракты на опережающие закупки автомобильной техники.

Оплату же планировалось растянуть на два последующих года. Но теперь этот срок уменьшили.

Накануне принято и еще одно финансовое решение, которое безусловно понравится рядовым сотрудникам МЧС России. Агентство Риа Новости сообщило, что отныне глава спасательного ведомства Евгений Зиничев сможет использовать излишки финансирования для стимулирования спасателей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее разрешение использовать излишки финансирования было предоставлено почти всем силовым ведомствам за исключением МЧС. Теперь этот пробел устранен.

Власть Безопасность Спецслужбы Власть Безопасность Армия Правительство МВД Правительство Минобороны Правительство МЧС Правительство Росгвардия Правительство Минфин ФТС Правительство Минюст ФСИН Правительство Минюст ФССП

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации