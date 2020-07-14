Силовикам отвели срок на покупку автотехники

Закупку и поставку техники в силовые ведомства упорядочили. Для этих операций правительство РФ установило предельные сроки. Правительственное распоряжение распространяется на МВД, минобороны, МЧС, Росгвардию, ФТС, ФСИН, ФССП и их подведомственные организации.

По сообщению агентства "Интерфакс", сроки закупок установлены на текущий и 2021 годы. В этом году поставка закупленной автомобильной техники должна быть осуществлена до 25 декабря текущего года, а оплата за нее - не позднее 31 марта 2021 года. Закупки же следующего года должны быть оплачены не позднее 25 декабря 2021 года и поставка также должна быть произведена не позднее декабря.

Заказы на технику касаются только отечественных образцов. То есть все перечисленные в документе силовые ведомства смогут покупать лишь технику, произведенную на территории нашей страны.

Ранее агентство ТАСС уже сообщало, что правительство РФ поручило МВД, минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, а также ФТС заключить до 31 июля 2020 года контракты на опережающие закупки автомобильной техники.

Оплату же планировалось растянуть на два последующих года. Но теперь этот срок уменьшили.

Накануне принято и еще одно финансовое решение, которое безусловно понравится рядовым сотрудникам МЧС России. Агентство Риа Новости сообщило, что отныне глава спасательного ведомства Евгений Зиничев сможет использовать излишки финансирования для стимулирования спасателей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее разрешение использовать излишки финансирования было предоставлено почти всем силовым ведомствам за исключением МЧС. Теперь этот пробел устранен.