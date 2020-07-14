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14.07.2020 14:23
Рубрика: Общество

СМИ: президент Турции сам оплатил ковер для Святой Софии

Текст: Константин Волков

В настоящее время собор Святой Софии в Стамбуле, статус которого 10 июля сменился с музея на мечеть, подготавливают к первой за последние почти девяносто лет мусульманской молитве, она назначена на 24 июля. Также постепенно появляется информация об изменениях, которые ожидают Айя-Софию после смены статуса.

В Кремле удовлетворены пояснениями Эрдогана после изменения статуса храма Святой Софии

Как сообщает греческий православный новостной портал Orthodoxia info, турецкая сторона еще в июне заказала для Айя-Софии ковер площадью 14 тысяч квадратных метров, причем заказ был оплачен из средств президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Для туристов предполагается свободный вход без билетов каждый день, за исключением времени намаза пять раз в день. При этом стихи из Корана будут читаться в соборе круглосуточно.

Что касается мозаик и росписей, то на время мусульманских богослужений они будут затемняться. Ранее турецкие СМИ писали, что светлый ковер на полу будет специально подсвечиваться, чтобы своды собора выглядели темными. Как заявило турецкое Управление по делам религий (Diyanet), христианские изображения в храме на время молитвы будут скрываться завесами. При этом Управление отметило, что наличие христианских изображений в храме не является препятствием для совершения мусульманских молитв.

Также сообщается, что символы, находящиеся внутри Святой Софии, но не совместимые с ее статусом мечети, "будут перенесены в другое место". О каких именно символах идет речь, остается неясно.

Общество Религия В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

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