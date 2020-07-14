Смолов может пропустить остаток сезона в чемпионате Испании

Российский нападающий испанского клуба "Сельта" Федор Смолов может пропустить остаток сезона из-за травмы. Как сообщает испанский клуб, стали известны результаты медицинского обследования Смолова, который ранее получил повреждение. Обследование выявило у арендованного у московского "Локомотива" 30-летнего нападающего отек приводящей мышцы правой ноги.

Как сообщается, в настоящее время футболисту проводят восстановительные процедуры. Пока трудно назвать сроки его выздоровления, которые будут определены лишь когда состояние футболиста улучшится.

До окончания чемпионата Испании осталось всего два тура и не исключено, что Смолов их пропустит. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и забил по голу в ворота "Реала" и"Барселоны".