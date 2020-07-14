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14.07.2020 19:53
Рубрика: Культура

"Соперничать с российской и украинской эстрадой очень сложно"

Как развиваются креативные индустрии в Беларуси и с какими проблемами приходится сталкиваться творцам, рассказал Сергей Кухто, член Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) - первой белорусской организации по коллективному управлению имущественными правами, созданной самими правообладателями.
Сергей Кухто, член Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП). Фото: Фото предоставлено ЕАКОП. Сергей Кухто, член Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП). Фото: Фото предоставлено ЕАКОП.
Сергей Кухто, член Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП). Фото: Фото предоставлено ЕАКОП.

- Сергей Александрович, у вас очень разносторонняя профессиональная биография. Ваш опыт позволяет вам судить в целом о ситуации, в которой находится белорусская медиаиндустрия и другие сферы культуры.

- Медиаиндустрия в Республике Беларусь продолжает развиваться, и, к огромному сожалению, этот процесс затянулся. На это влияют очень многие факторы. Прежде всего объем рекламного рынка в нашей стране, интерес потребителей к национальному контенту, а также наличие сильных внешних конкурентов - наших соседей, России и Украины. Главные игроки локального рынка - это государственные теле- и радиоканалы. В большей степени именно они формируют вкус потребителя и рынок в целом.

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- Существуют ли какие-либо квоты по соотношению к национальному и зарубежному контенту?

- Для музыкальных радиоканалов есть определенные квоты: 75% музыкального контента должно приходиться на отечественную музыку и 25% - на зарубежную. Это распоряжение было релевантно для ситуации в прошлом, и на сегодняшний момент пропорции в полной мере не соблюдаются. Соотношение национального и зарубежного контента сейчас регулируется на основании решения главных редакторов.

- Как строятся взаимоотношения между ТРК и правообладателями?

- Долгое время в Республике Беларусь работу в области коллективного управления правами осуществляет Национальный центр интеллектуальной собственности, и он достаточно эффективно сотрудничает с теле- и радиоканалами в области авторского права.

- Что вы можете сказать о современной белорусской музыке, эстраде? Какова ее доля на музыкальном рынке на сегодняшний день? Прогнозируете ли вы рост количества молодых композиторов, исполнителей в Беларуси?

- Скажу так: шоу есть, бизнеса нет. Соответственно, развитие белорусской эстрады достаточно хаотичное, спрогнозировать взлеты и падения не сможет даже самый талантливый продюсер в нашей стране. Время от времени появляются молодые исполнители и композиторы. Катастрофически не хватает площадок для роста, очень сложно завоевать внимание слушателей, и, повторюсь, на нашей территории доминирует российская и украинская эстрада. Соперничать с ними очень сложно, хотя у некоторых авторов и исполнителей это получается.

- В 2016 году вы возглавили вновь созданную организацию БОАИП. Какие цели она ставила перед собой на тот момент? Что удалось реализовать из намеченного ранее, а что еще требует особого внимания?

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- Общественное объединение БОАИП создавалось для более широкой и полной реализации закона Республики Беларусь об авторском праве. НЦИС работает с авторами слов и музыки. Мы создавались для того, чтобы и иные участники творческого процесса также могли гарантировать себе, что их право на получение вознаграждения будет реализовано.

Права исполнителей не менее важны, но в нашей стране они все еще не могут их в полной мере реализовать. За эти несколько лет, отчасти и благодаря нашей работе, было принято изменение в действующее законодательство об авторском праве, которое позволит исполнителям хотя бы претендовать на вознаграждение.

Необходимо признать, что список того, что еще нужно сделать, очень большой. Но самое главное, я считаю, это довести до сознания людей, чиновников, руководителей и потребителей аудиоконтента, что использование музыкальных произведений без выплаты вознаграждения авторам и исполнителям нарушает закон республики.

- Как строятся взаимоотношения БОАИП с зарубежными обществами по коллективному управлению правами? Вы являетесь членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC)? Если нет, то планируете ли вступать?

- На сегодняшний день CISAC, безусловно, является наиболее представительной и авторитетной международной организацией, объединяющей авторские общества многих стран мира. Стандарты деятельности по реализации и защите авторских прав, вырабатываемые в рамках CISAC, мы рассматриваем в качестве ориентира в выстраивании процессов работы в рамках БОАИП. Стремимся к тому, чтобы внутреннее функционирование нашего общества как организации по управлению правами соответствовало общепринятым требованиям, прежде всего в части эффективности, ответственности и прозрачности по отношению к правообладателям.

Вместе с тем мы трезво оцениваем свое нынешнее состояние и понимаем, что впереди у нас еще очень много работы. Надеемся, что по ее результатам в обозримой перспективе БОАИП сможет претендовать на членство в CISAC, что, с одной стороны, будет способствовать росту авторитета нашей организации, а с другой - позволит более обоснованно и активно с расчетом на поддержку международных партнеров внедрять доказавшие свою эффективность международные практики реализации авторских прав на коллективной основе в белорусских условиях.

- Используете ли вы в работе своей организации опыт ОКУПов из других стран?

- Да, мы внимательно изучаем опыт наших коллег из России, досконально знаем опыт работы Франции, Прибалтики. Нам есть куда стремиться и на кого равняться.

- Применяете ли вы современные технологии для отслеживания использования произведений авторов? Есть ли в этом потребность?

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Такие решения очень востребованы. Искренне считаю, что чем меньше человеческого участия в цепочке автор/исполнитель - потребитель, тем эффективнее будет работа, и тем выгоднее и интереснее как самим авторам, так и потребителям музыкального контента. На нашем рынке присутствует ряд технологий для отслеживания произведений. На мой взгляд, наиболее качественное решение у российской компании "ФорМакс". И мы были бы рады сотрудничать с этой компанией на территории Республики Беларусь.

Убежден, что с развитием ИТ-технологий будет меняться и способ деятельности обществ по коллективному управлению авторскими правами. На сегодняшний момент нашей стране очень нужны решения, позволяющие автору или исполнителю иметь собственный онлайн-кабинет для заключения договоров, передачи прав, отслеживания востребованности своих произведений.

- Недавно вступил в силу Пекинский договор в сфере интеллектуальной собственности, сложности реализации которого обсуждались на медиаплощадке ЕАКОП в первом выпуске Creative Global Talks. Ратифицировала ли Пекинский договор Беларусь? Не обращалось ли в БОАИП актерское сообщество с просьбой помочь разобраться с возможностью получения "справедливого вознаграждения"?

- Необходимо отметить, что разговор о Пекинском договоре, состоявшийся в рамках Creative Global Talks, получился весьма содержательным и интересным. Уже один этот факт говорит в пользу продолжения таких профессиональных дискуссий, которые помогают сформировать четкое понимание проблем и наметить возможные пути их решения с опорой на имеющийся опыт партнеров в других странах. В Беларуси вопрос о присоединении к Пекинскому договору отложен на неопределенное время.

К сожалению, основные причины этого лежат в экономической плоскости. Действующее белорусское законодательство об авторском праве и смежных правах уже содержит положения, фактически аналогичные нормам Пекинского договора. Однако в правительстве пока преобладает мнение о том, что присоединение к договору станет стимулом для еще одной категории правообладателей поднять вопрос о перераспределении в их пользу некой доли доходов от использования продукции творческой индустрии. В свою очередь, такие изменения в текущих экономических условиях пока представляются нецелесообразными тем, кто принимает соответствующие решения.

Фото: iStock
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Как это ни обидно осознавать, но сообщество правообладателей, в том числе актерская его часть, в Беларуси долгие годы находится в положении просящего о внимании и поддержке со стороны государства. При этом время для решения государством соответствующих вопросов с учетом приоритета интересов правообладателей, по всей видимости, пока не пришло.

- БОАИП выступил одним из учредителей ЕАКОП. Что для вас означает словосочетание "евразийская интеграция" в сфере интеллектуальной собственности?

- Мы гордимся тем, что стали одним из учредителей ЕАКОП. Все страны -участники ЕАКОП очень разные, с разным опытом. Для творческого произведения границ не существует. Мы не можем "запереть" песню в рамках одного государства. Соответственно, права авторов, где бы это произведение ни звучало, должны быть максимально реализованы. Важнейшей составляющей в области коллективного управления является опыт, и именно в рамках ЕАКОП мы делимся этим опытом, помогая тем, кто только становится на путь коллективного управления авторскими правами.

Мне бы очень хотелось, чтобы ЕАКОП вел более активную работу в области защиты авторских прав. Убежден, что ЕАКОП должен занять место наравне с экономическими и политическими организациями в рамках деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

23 июля в 12:00 на онлайн-площадке Zoom состоится встреча в рамках проекта Creative Global Talks "Композиторы онлайн". В мероприятии примут участие эксперты сферы интеллектуальной собственности, композиторы, продюсеры и другие деятели искусства. Организатором мероприятия выступит ЕАКОП.

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