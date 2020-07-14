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Spotify пришел в Россию. Известны официальные цены

Текст:   Антон Благовещенский
14.07.2020,  
19:04
Фото: Сайт Sporify.com Фото: Сайт Sporify.com
Фото: Сайт Sporify.com

Официальный русскоязычный сайт Spotify сменил заставку - вместо сообщения о том, что сервис недоступен на территории нашей страны, теперь демонстрируется предложение: "Скачать бесплатную версию".

Фото: Сайт Sporify.com

По ссылке пользователя ждет форма регистрации - можно заполнить все поля самостоятельно, а можно авторизоваться через Facebook.

Также в каталоге приложений для iOS появилось официальное приложение Spotify - там можно пройти регистрацию или авторизоваться, а также настроить музыкальные предпочтения. Оформить премиум-подписку в приложении пока невозможно, однако цены уже известны - их можно увидеть в веб-версии сервиса на account.spotify.com. Индивидуальная подписка стоит 169 рублей в месяц, на двоих - 219 рублей, семейная на шесть человек - 269 рублей в месяц.

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Версия Spotify для российских аккаунтов в Google Play на момент публикации материала еще не была доступна.

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Фото: iStock
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