Spotify пришел в Россию. Известны официальные цены

Официальный русскоязычный сайт Spotify сменил заставку - вместо сообщения о том, что сервис недоступен на территории нашей страны, теперь демонстрируется предложение: "Скачать бесплатную версию".

Фото: Сайт Sporify.com

По ссылке пользователя ждет форма регистрации - можно заполнить все поля самостоятельно, а можно авторизоваться через Facebook.

Также в каталоге приложений для iOS появилось официальное приложение Spotify - там можно пройти регистрацию или авторизоваться, а также настроить музыкальные предпочтения. Оформить премиум-подписку в приложении пока невозможно, однако цены уже известны - их можно увидеть в веб-версии сервиса на account.spotify.com. Индивидуальная подписка стоит 169 рублей в месяц, на двоих - 219 рублей, семейная на шесть человек - 269 рублей в месяц.

Версия Spotify для российских аккаунтов в Google Play на момент публикации материала еще не была доступна.