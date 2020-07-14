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Текст:   Ольга Игнатова 
14:01 14.07.2020

Стало известно, в каких городах больше всего подешевела аренда жилья

Сильнее всего за полгода подешевела аренда жилья в Санкт-Петербурге, посчитали эксперты федерального портала "Мир квартир". Найм однокомнатных квартир в городе на Неве снизился на 13,1%. Теперь "однушку" можно арендовать примерно за 23 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 14,4%, до 32 349 руб./мес., трехкомнатных - на 15,8%, до 44 098 руб./мес.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Также подешевело съемное жилье в таких крупных городах, как Казань ("однушки" подешевели на 10,9%, "двушки" на 14%, "трешки" на 15%), Вологда (минус 13,1%, 15,5% и 10,4% соответственно), Набережные Челны (минус 11,2%, 13,8% и 13,8%) и Симферополь (минус 10,1%, 13,9% и 14,3%).

Фото: Сергей Куксин
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В Москве съемное жилье тоже снизилось в цене. "Однушка" подешевела на 10,8%. Ее можно арендовать в среднем за 37-38 тыс. рублей в месяц. Аренда "двушки" обойдется в 45,5 тыс. рублей (минус 12,7% с начала года), "трешки" - 55,5 тыс. (минус 13,4%).

Дешевле обойдется аренда и в таких городах-миллионниках, как Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Уфа, Нижний Новгород. Подешевело и жилье на море - в Сочи, Севастополе, Калининграде. Правда, при бронировании жилья на долгосрочный период.

Как отмечают эксперты портала "Мир квартир", из 70 исследованных городов квартиры подешевели в 37, а подорожали в 33-х. Среди последних - Якутск, где стоимость найма выросла от 15 до 17,8%, Череповец (10,6-14,9%), Ижевск (9,5-15%), Иркутск (9,9-15,1%) и Чебоксары (5,3-14,3%). Из миллионников подорожали Новосибирск, Волгоград, Омск.

По словам гендиректора портала "Мир квартир" Павла Луценко, снижение стоимости арендного жилья связано в этом сезоне с последствиями пандемии коронавируса. "Сейчас у риэлторов полно забот: они переселяют огромное число людей, желающих сменить квартиру на более доступную. Арендаторы уезжают из центра на окраины, из "двушек" в "однушки" и даже комнаты, лишь бы снизить бюджет аренды". По словам эксперта, дешевые варианты уходят очень быстро. Остаются дорогие предложения. Собственники дорогой недвижимости никак не могут подстроиться под рыночные реалии.

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