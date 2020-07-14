Страны ЕАЭС готовы совместно реализовать космический проект

К сотням орбитальных спутников, занятых дистанционным зондированием нашей планеты, в ближайшем будущем сможет присоединиться и евразийская группировка. Об этом информирует 14 июля источник в Евразийской экономической комиссии, уточняя, что Совет ЕЭК уже одобрил первый глобальный проект стран союза в сфере предоставления геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Над разработкой проекта после поручения глав государств союза трудились представители космических ведомств и ведущих производителей космической техники, сообщил БЕЛТА член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. Реализация космической программы, рассчитанной на пять лет, по его словам, начнется после ее утверждения Евразийским межправительственным советом, заседание которого намечено на ближайшую пятницу, 17 июля.

Как известно, около 80 процентов информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, специалисты получают из космоса. Технологии дистанционного зондирования, подчеркнули в ЕЭК, предлагают "уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата".

В ходе осуществления данного проекта странам союза и ЕЭК, пояснили эксперты, нужно будет совместно пройти три этапа. Прежде всего, предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС, что позволит значительно увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории. Кроме того, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям необходимой информации. Соответственно, возрастет и конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.

Кстати, странам ЕАЭС потребуется создать и единый информационный портал - банк данных по материалам объединенной космической съемки. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств союза.

На завершающем этапе программы планируется формирование перспективной космической системы ДЗЗ союзных стран на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться на принципах кооперации предприятий. Характеристики таких аппаратов совместного производства, по прогнозам специалистов, "будут соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым параметрам превосходить их".

Межгоспрограмма, резюмировали в ЕЭК, позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза, "привлечь к работе над проектом все союзные государства, включая не обладающие космическими аппаратами Армению и Кыргызстан".