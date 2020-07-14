Татьяна Москалькова представила доклад в Совете Федерации

Более 38 тысяч обращений к омбудсмену с просьбой защитить трудовые права, вернуть задержанную зарплату, поддержать медицинской помощью, получить жилье льготникам - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила во вторник свой Отчетный доклад за 2019 год и нарисовала "карту" правозащитных проблем перед сенаторами Совета Федерации на заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Институт Уполномоченного по правам человека, по словам Татьяны Москальковой, в этом году вышел на качественно новый уровень, и прежде всего из-за усилий законодателей. Особенно помогли в этом принятые в 2020 году Федеральным Собранием закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", а также два федеральных закона, закрепляющих свидетельский иммунитет уполномоченных.

Обратив внимание на то, что самым значимым в работе омбудсменов является реакция на обращения граждан, она отметила, что в 2019 году в два раза выросло количество людей, которым удалось помочь реализовать их права.

В первую очередь - трудовые, социальные, жилищные, по охране здоровья, а также по защите от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов по отношению к задержанным и заключенным. Наметилась важная положительная тенденция - сегодня люди чаще знают свои права, рассчитывают на справедливое отношение во взаимодействии с государственными органами и стараются решить свои проблемы законным путем.

Омбудсмен рассказала о результатах защиты прав граждан в период пандемии и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ежедневно, в круглосуточном режиме у всех уполномоченных работали "горячие линии", и решения находились в самых сложных ситуациях. Теперь омбудсмены готовы присоединиться к работе по включению измененных новелл Конституции в положения правовых актов, которые обеспечивают гарантии прав и свобод человека. Среди пожеланий - наделение омбудсменов полномочиями реагировать на нарушения прав людей не только со стороны органов власти, но и юридических лиц, различных учреждений и предприятий. "Сегодня, конечно, сектор промышленности и торговли, медицины и образования в значительной степени уже не в государственных руках, и мы не можем реагировать на нарушение трудовых прав, или незаконное увольнение, или вопросы, связанные с образовательной сферой, если нет решения органов власти, - подчеркнула она. - Конечно, если бы такие полномочия появились, то это бы способствовало повышению гарантий прав человека".