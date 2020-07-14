Только 25 процентов школ оказались готовы к дистанционному обучению

Из 40 тысяч российских школ только 25 процентов оказались готовы к качественному дистанционному обучению. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая образовательная среда".

По его словам, в новом учебном году опыт дистанционного обучения будет использоваться для повышения качества школьного образования.

"Наработки в сфере дистанционного обучения будут полезны для тех детей, которые по определенным причинам не могут посещать занятия в школе, например, из-за длительной болезни, - рассказал министр. - "Цифровая образовательная среда" охватит также сельские школы, в стране их 27 тысяч. Каждая сельская школа в рамках нацпроекта получит все необходимое оборудование".

При этом особое внимание будет уделяться тому, чтобы интернет дошел не просто до каждой школы, но и до каждого класса.