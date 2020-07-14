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14.07.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Товары для сада и огорода стремительно растут в цене

Текст: Татьяна Карабут
В июне продажи газона рулонного и плодовых растений выросли более чем на треть в сравнении с июнем прошлого года, следует из данных оператора фискальных данных "Такском" (есть в распоряжении "РГ"). Также существенно выросли объемы продаж рассады - на 23% в сравнении с годом ранее. При этом цены на плодовые растения упали на 21% за этот период (до 217 рублей), стоимость рассады снизилась на 9% (до 124 рублей), газон рулонный немного подрос в цене - на 8% (до 440 рублей).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из всех товаров для сада и огорода заметнее других подорожали газонокосилки, что, вероятно, связано с изменением курса валюты. Средняя цена на газонокосилку в июне 2020 года составила 13,87 тысяч рублей (плюс 35% по сравнению с июнем 2019 года). Однако существенный рост цен не остановил россиян от приобретения этого товара: основные продажи приходятся на май и июнь, а в июне объем продаж газонокосилок увеличился на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: iStock
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Впрочем, серьезно прибавили в цене и менее технологичные инструменты: лопаты (плюс 20%), секаторы (плюс 18%), вилы (18%), грабли (14%). При этом объем продаж вырос только у грабель (плюс 8%), спрос на остальные инструменты плюс-минус сохранился на уровне прошлого года. Также, несмотря на то, что пик продаж семян приходится на февраль-март, в июне цены на них все равно увеличились на 15% в сравнении с июнем прошлого года. Продажи показали незначительный рост - 3%.

А вот продажи цветочных горшков в июне упали вдвое при том, что цены на них пусть и незначительно, но снизились (на 2%) к июню прошлого года. Совки также не пользовались популярностью у россиян: их продажи снизились на 11%, а цены - на 8% к июню прошлого года. И лишь шланги показали относительную стабильность: колебания цен и объем продаж этого товара в июне оказалось в пределах 2-3%.

Анализ был составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО "Такском". Всего проанализировано более 19 миллиардов кассовых чеков.

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