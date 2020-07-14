Трое российских военных полицейских ранены в Сирии

Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 19:14
Рубрика: Власть

Патруль подорвали

Трое российских военных полицейских ранены в Сирии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Тревожные новости во вторник приходили несколько раз из Сирии. На пути следования колонны российских и турецких военнослужащих, осуществляющих совместное патрулирование трассы М-4 (соединяет портовой город Латакия с иракской границей) в сирийской провинции Идлиб, подорвался фугас. Ранены оказались несколько военных.

"В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района", - сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии

Подрыв произошел во вторник около 8.50 по московскому времени. В это время военные проводили 20-е совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в южной части зоны деэскалации Идлиб. В момент следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

"Российские военнослужащие были оперативно доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет. В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники", - рассказали военные.

Отмечается, что командование российской группировки войск в Сирии "во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливает причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну".

О совместном патрулировании в Сирии своих военных договорились президенты РФ и Турции 5 марта 2020 года.

Кроме того, во вторник в Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах. Сирийские военнослужащие задержали шпионов и доставили в город Тадмор, расположенный близ Пальмиры. Задержанными оказались трое боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". "Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились, а потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", - рассказал местным журналистам один из задержанных Джасем аль-Али.

Российские комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков в Сирии

Он признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж. "Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских военных объектах", - сообщил боевик.

У экстремистов при задержании было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги в различных валютах и наркотики.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации