Трое российских военных полицейских ранены в Сирии

Тревожные новости во вторник приходили несколько раз из Сирии. На пути следования колонны российских и турецких военнослужащих, осуществляющих совместное патрулирование трассы М-4 (соединяет портовой город Латакия с иракской границей) в сирийской провинции Идлиб, подорвался фугас. Ранены оказались несколько военных.

"В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района", - сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Подрыв произошел во вторник около 8.50 по московскому времени. В это время военные проводили 20-е совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в южной части зоны деэскалации Идлиб. В момент следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

"Российские военнослужащие были оперативно доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет. В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники", - рассказали военные.

Отмечается, что командование российской группировки войск в Сирии "во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливает причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну".

О совместном патрулировании в Сирии своих военных договорились президенты РФ и Турции 5 марта 2020 года.

Кроме того, во вторник в Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах. Сирийские военнослужащие задержали шпионов и доставили в город Тадмор, расположенный близ Пальмиры. Задержанными оказались трое боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". "Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились, а потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", - рассказал местным журналистам один из задержанных Джасем аль-Али.

Он признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж. "Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских военных объектах", - сообщил боевик.

У экстремистов при задержании было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги в различных валютах и наркотики.