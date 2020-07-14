В Греции при строительстве метро нашли тысячи ценных артефактов

Греческие археологи провели раскопки на строительном участке, где проводятся работы по расширению существующей ветки метро, и обнаружили остатки древнего акведука и тысячи артефактов, датируемых эллинистической и римской эпохой.

Как сообщает Greek Reporter, находки были сделаны на участке метро, которое соединяет Афины с Пиреем. Они оказались очень разнообразными.

Так, археологи обнаружили древний акведук, подземные колодцы и роскошный каменный пол классического эллинизма. Копии и изображения всех этих объектов планируется объединить в постоянно действующую экспозицию, которая будет установлена на станции метро "Муниципальный театр" в Пирее. В настоящее время эта станция еще строится.

В экспозицию также войдет часть артефактов, которые также удалось раскопать археологам. Сообщается, что их тысячи, поэтому все предметы на станции метро попросту не поместятся. Они относятся как к эллинистической, так и к римской эпохе.

По словам археолога Георгаса Пеппаса, эти раскопки были крупнейшими из когда-либо проводившихся в Пирее. В результате был собран и самый большой за всю историю исследований археологический материал. В основном это керамические сосуды, многие из которых богато украшены, скульптуры и предметы быта, в том числе деревянные.

Наиболее ценной находкой ученые называют деревянную статую Гермеса эпохи эллинизма, которая была обнаружена на дне древнего колодца. Правда, у нее отсутствует голова.

Что касается акведука, то он, по мнению археологов, использовался в римский период и был заброшен во времена готских нашествий. До этих набегов акведук использовался для подачи воды в Афины, в частности, с холма Ардиттос.

К слову, это редкий случай, когда строительные работы не были остановлены на время раскопок. Археологи и строители метро работали по согласованному графику, что позволило не снижать темпы работ, но при этом и не повредило исторические культурные слои.