Въезд участников токийской Олимпиады, перенесенной на 2021 год, и сопровождающих лиц на территорию Японии хотят сделать проще.

О возможности ослабления ограничений на въезд в страну сообщила министр по делам Олимпийских игр Сэйко Хасимото.

- Мы будем исходить из интересов спортсменов и рассмотрим этот вопрос, - цитирует Хасимото агентство Киодо.

В то же время организаторы Олимпиады по-прежнему пекутся о здоровье участников и болельщиков. Однако на данный момент у оргкомитета и других задействованных структур нет четкого понимания, как максимально безопасно провести Игры с учетом ситуации с пандемией коронавируса.

- Я пока не знаю, каким именно критериям необходимо будет соответствовать, чтобы мы смогли принять людей со всего мира, - заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. - Сейчас мы пока не можем сделать никаких выводов. На это потребуется больше времени.