Новости

В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 22:57
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 22:29
Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе 21:55
Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин 21:45
Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 21:27
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 21:09
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 20:39
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 20:34
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 20:26
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 20:25
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 22:23
Рубрика: Спорт

Токио станет ближе

Участникам Игр упростят въезд в Японию
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Въезд участников токийской Олимпиады, перенесенной на 2021 год, и сопровождающих лиц на территорию Японии хотят сделать проще.

О возможности ослабления ограничений на въезд в страну сообщила министр по делам Олимпийских игр Сэйко Хасимото.

Фото: Александр Корольков
Олег Матыцин: Принцип "от массовости к мастерству!" по-прежнему актуален

- Мы будем исходить из интересов спортсменов и рассмотрим этот вопрос, - цитирует Хасимото агентство Киодо.

В то же время организаторы Олимпиады по-прежнему пекутся о здоровье участников и болельщиков. Однако на данный момент у оргкомитета и других задействованных структур нет четкого понимания, как максимально безопасно провести Игры с учетом ситуации с пандемией коронавируса.

- Я пока не знаю, каким именно критериям необходимо будет соответствовать, чтобы мы смогли принять людей со всего мира, - заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. - Сейчас мы пока не можем сделать никаких выводов. На это потребуется больше времени.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
Отчуждение территорий признают экстремизмом
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
ФХР объявила чемпиона России