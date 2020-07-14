Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 18:54
Рубрика: Общество

COVID-19 подал голос

Новый метод выявления вируса на ранней стадии
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Инфекционные болезни влияют на весь организм, в частности, они меняют тон, громкость и другие характеристики голосов. К такому выводу пришли американские ученые Массачусетского технологического института. Они обнаружили изменения в голосе людей, которые бессимптомно перенесли коронавирус COVID-19. Причем изменения оказались настолько тонкие, что люди не обращали на них внимания.

Глава научной группы Томас Кватиери и ранее руководил исследованиями в этой области, а с началом пандемии задался вопросом: могут ли вокальные биомаркеры существовать и у заразившихся коронавирусом? Судя по первичным симптомам болезни, когда человек испытывает трудности с дыханием, у него возникают сухой кашель, одышка - это вполне реально.

Фото: iStock
Коронавирус может повышать уровень сахара в крови

Воспаление в дыхательной системе влияет на интенсивность выдыхания воздуха, когда больной говорит, этот воздух взаимодействует с сотнями других потенциально воспаленных мышц. Таким образом, меняются тон голоса, резонанс, громкость и так далее, а все эти параметры можно измерить и использовать как биомаркеры, решили ученые.

Во время экспериментов они тщательно сравнивали записи речей известных людей, заболевших COVID-19, но еще не проявлявших симптомов, с их же интервью, когда они точно были здоровы. Проанализировав записи с помощью компьютера, ученые выяснили, что действительно коронавирусная инфекция провоцирует напряжение мышц и затрудняет их движение, сокращается разнообразие звуковых сигналов.

Речевые движения заболевшего COVID-19 упрощались по сравнению с его речью до этого

"Представьте, что эти речевые подсистемы - запястья и пальцы опытного пианиста; как правило, движения независимы и сложны, - объясняет ученый. - Теперь представьте, что запястья и пальцы будто бы слипаются и действуют как одно целое. Пианист уже не сможет играть сложные произведения". Точно так же речевые движения заболевшего COVID-19 упрощались по сравнению с его речью до этого. Таким образом, вокальные биомаркеры могут указывать, что человек заражен коронавирусом.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет